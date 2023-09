Falso in bilancio: indagato De Laurentiis

Falso in bilancio, a Roma il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato iscritto nel registro degli indagati. Al centro delle attenzioni l’affare Osimhen

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è indagato dalla procura di Roma per falso in bilancio. La notizia, arrivata poco fa, è stata lanciata dall’Ansa. “I pm della Procura di Roma hanno proceduto all’iscrizione nel registro degli indagati del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis per l’accusa di falso in bilancio. Si tratta di un atto dovuto dopo la trasmissione degli atti da parte dei pm partenopei. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille”.

Questo è il testo della più importante agenzia di stampa italiane, che arriva proprio nel momento in cui sotto il profilo prettamente sportivo il Napoli non sta attraversando un buon momento. Ieri ci sarebbe stato anche un faccia a faccia tra Osimhen e Garcia per chiarire soprattutto il comportamento dell’attaccante che dopo la sostituzione di Bologna non le ha di certo mandate a dire al proprio allenatore. Insomma, il momento adesso diventa assai delicato.

Falso in bilancio, nel mirino l’operazione Osimhen

De Laurentiis quindi è indagato per dei fatti che hanno suscitato anche diverse polemiche. Si è parlato molto dell’affare Osimhen visto che nell’operazione erano stati inseriti anche tre cartellini di giovanissimi giocatori azzurri Manzi, Palmieri e Liguori, oltre Karnezis, che in totale, tutte e quattro, erano stati valutati 20milioni di euro.

Un’operazione adesso al vaglio della procura di Roma, che ha deciso di iscrivere come detto nel registro degli indagati il patron della squadra azzurra.