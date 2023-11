Brasile-Argentina, Dybala se l’è vista brutta: è successo di tutto

Scene di violenza prima del fischio d’inizio di Brasile-Argentina. Succede di tutto sugli spalti del Maracana, dove era presente anche Paulo Dybala.

Non è mai una gara come le altre Brasile-Argentina e la situazione allo stadio Maracana è esplosa in tensione e scontri sugli spalti. Prima dell’inizio della partita, poi posticipato, ci sono stati violenti contatti tra le tifoserie prima e le forze dell’ordine in seconda battuta. Il blitz degli agenti sugli spalti dell’impianto sportivo di Rio De Janeiro hanno portato la squadra Albiceleste ad abbandonare il terreno di gioco.

Scene di ordinaria follia in Brasile, dove al Maracana la nazionale verde-oro ha ospitato l’Argentina di Lionel Scaloni. Nell’Albiceleste sono stati convocati due romanisti, Paulo Dybala e Leandro Paredes. Il commissario tecnico ha deciso di escludere dai convocati la Joya, che non è stato portato neanche in panchina, al contrario del centrocampista giallorosso. Prima del fischio d’inizio la situazione sugli spalti è degenerata, prima con scontri tra le due tifoserie poi con violente cariche da parte della polizia brasiliana nei confronti dei tifosi argentini. La squadra capitanata da Leo Messi ha così deciso di rientrare negli spogliatoi.

Brasile-Argentina, violenti scontri al Maracana: gara posticipata dopo il blitz sugli spalti

Il big match, valido per le qualificazioni al Mondiale, è così iniziato con mezz’ora di ritardo. Tensione alle stelle e attimi di paura al Maracana, dove era presente Paulo Dybala anche se non convocato per la sfida. In tanti video che circolano sul web si vedono i calciatori argentini che tentano di fermare le cariche della polizia brasiliana.

Alla fine c’è voluta mezz’ora di tempo prima di ristabilire l’ordine e disputare la gara, per la cronaca vinta di misura dall’Albiceleste grazie alla rete di Otamendi nella seconda frazione di gioco. Nella ripresa c’è stato spazio anche per il romanista Paredes, mandato in campo da Scaloni al 70esimo minuto. Dopo la tensione e lo spavento Paulo Dybala ha tranquillizzato tutti sui social, condividendo su Instagram uno scatto in cui abbraccia proprio il centrocampista giallorosso in seguito alla vittoria dell’Argentina.