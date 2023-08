Scontri tra tifosi, match sospeso: ecco cosa è successo

Match sospeso: caos sul campo di calcio. Ecco tutti i dettagli in merito all’ennesimo episodio di violenza che ha portato alla sospensione della partita.

La stagione calcistica 2023-2024 è entrata già nel vivo con l’avvio delle prime gare ufficiali che hanno aperto questa nuovo anno. Intanto, arrivano aggiornamenti riguardo la sospensione della partita a causa dell’atteggiamento sopra le righe dei tifosi, protagonisti loro malgrado di episodi di violenza.

Clima surreale all’esterno dello stadio. Una situazione assurda che ha portato alla sospensione della partita e l rinvio del calcio d’inizio, fissato per le ore 15. La partita s’è giocata alle ore 16 a causa di tafferugli tra i tifosi del Saint Etienne. Una vicenda che andrà approfondita dalle forze dell’ordine.

Violenza negli stadi, nuovi episodi e partita sospesa

La partita della seconda giornata di Ligue 2 tra Rodez e Saint-Etienne è stata sospesa a causa di scontri tra tifosi nel parco riservato al settore ospiti. Dopo oltre 45 minuti di attesa, il calcio d’inizio è stato posticipato alle 16:00, con un’ora di ritardo, ed ha visto i padroni di casa vincere per 2-1.

Incidenti a margine dell’incontro tra Rodez e Saint-Etienne. Il calcio d’inizio di questa partita, inizialmente previsto per le 15:00, è stato rinviato a causa dei due gruppi rivali che si sono scontrati all’esterno dello stadio, più precisamente nei parcheggi riservati ai settori ospiti. A riportare la notizia è RMC Sport, che segnala anche l’intervento massiccio delle forze dell’ordine che sono intervenute in massa fuori dall’impianto per gestire la situazione. I giocatori erano sul campo per effettuare il riscaldamento. L’arbitro del match, avvertito di questa situazione, ha deciso di mandarli nuovamente negli spogliatoi e di spostare il calcio d’inizio della partita. “La decisione è stata presa unilateralmente”, ha dichiarato il delegato del campo arbitrale. I tifosi del Saint-Etienne non sono nuovi ad episodi di violenza. Il club francese, dopo gli incidenti avvenuti a maggio 2022, sono stati puniti con una penalizzazione di 6 punti in classifica da scontare in questo campionato di Ligue 1. Adesso si attende una presa di posizione ufficiale da parte della Lega francese in merito a questo nuovo episodio di violenza.