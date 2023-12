Conte alla Juve, trattativa naufragata: scacco matto Giuntoli

Le parole del giornalista sul futuro di Antonio Conte possono aprire spiragli importanti anche in ottica Roma. Ecco lo stato delle trattative.

Sebbene la stagione sia entrata ormai da tempo nel vivo, i rumours sui possibili ribaltoni in panchina in vista del prossimo anno continuano a tenere banco. Sotto questo punto di vista, le mosse della Juventus e della Roma potrebbero intrecciarsi in maniera osmotica.

Da settimane infatti si vocifera del possibile addio di Allegri a fine stagione. Legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2025, il tecnico livornese potrebbe dire addio indipendentemente dall’esito di un campionato che sta vedendo i bianconeri nuovamente protagonisti. Sebbene una decisione definitiva non sia stata ancora presa in tal senso, si tratta di una traccia da monitorare con attenzione. Non è un mistero nella lista dei possibili eredi di Allegri ci siano due profili accostati in tempi e in modi diversi anche alla Roma in caso di addio a Mourinho. Si tratta ovviamente di Antonio Conte e Thiago Motta, sul cui futuro ha posto l’accento Paolo Bargiggia nel corso della diretta Twitch di TV PLAY.

Conte-Juventus, Bargiggia: “Non è il primo nome di Giuntoli”

Secondo quanto riferito dal noto giornalista, infatti, il primo nome della Juventus nel caso in cui si ponessero le premesse per un avvicendamento in panchina non sarebbe quello di Conte. Il borsino per il dopo Allegri, infatti, vedrebbe attualmente favorito Thiago Motta, reduce da una stagione importante alla guida del Bologna e attenzionato anche da diverse big.

Di seguito uno stralcio dell’intervento di Bargiggia a TV PLAY: “Quello di Allegri è un bel tema. Potrebbe anche dire addio ad un anno dalla scadenza per fare esperienza altrove. Tuttavia, Conte non è il primo allenatore che Giuntoli ha in testa. Thiago Motta è molto stimato dalla Juventus“.

Gli sviluppi in casa Juve si ripercuoteranno in maniera tangibile anche sulle strategie della Roma. Il futuro di José Mourinho, però, è un rebus ancora tutto da sciogliere e le porte ad un possibile rinnovo dello Special One non possono essere chiuse a priori.