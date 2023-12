Squalifica Mourinho, arriva il primo verdetto

Squalifica Mourinho, in vista della decisione finale della procura federale arriva il primo verdetto per lo Special One. Ecco la notizia

Un primo verdetto c’è dopo la chiusura delle indagini da parte della procura federale contro Mourinho subito dopo le sue parole in conferenza stampa prima del match contro il Sassuolo. Un primo verdetto che poi tanto verdetto non è, ma una constatazione fatta questa mattina dal Corriere dello Sport in edicola.

Ieri, così come vi abbiamo spiegato, sono venuti a galla i motivi della scelta della procura federale: non solo le parole nei confronti dell’arbitro Mercenaro al centro del dibattito, ma anche quelle rivolte a Berardi sotto la lente d’ingrandimento. Insomma, non sembra esserci stato un solo passaggio su Mourinho chenon abbia fatto scattare gli organi preposti. Ma c’è una cosa che si può affermare, secondo il giornale. E andiamo a vedere di cosa si tratta.

Squalifica Mourinho, ci sarà contro la Fiorentina

Contro la Fiorentina, nel match in programma domenica sera all’Olimpico, Mourinho sarà in panchina. Non tanto perché verrà assolto – c’è anche il rischio di una lunga squalifica – ma perché non sembrano esserci i tempi tecnici per decidere. Sì rimarrà in attesa di quella che sarà una presa di posizione definitiva nei confronti dello Special One.

Il team legale della Roma è a lavoro per capire come muoversi. Non sappiamo se Mou verrà deferito o meno e se poi scatterà una multa oppure una squalifica, di certo c’è una cosa: la Roma ha cinque giorni insieme al proprio tecnico – da ieri – per preparare le proprie memorie difensive.