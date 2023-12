Calciomercato Roma, doppio addio a gennaio: uno rimane in A

Calciomercato Roma, non solo l’innesto di Bonucci a inizio gennaio per i giallorossi. C’è l’ipotesi del doppio taglio. Ecco la situazione

Doppio addio a gennaio. Perché se da un lato la Roma ha bisogno di un difensore e con Bonucci la situazione sembra essere ormai in dirittura d’arrivo, da un lato ci sono elementi dentro la rosa giallorossa che potrebbero lasciare già nelle prossime settimane. Un doppio taglio da parte di Mourinho anche. Soprattutto in uno dei due casi.

E andiamo ad analizzare il primo: e ovviamente parliamo di Renato Sanches, il centrocampista preso in prestito dal Psg che fino al momento è stato un flop – sottolinea il Corriere dello Sport in edicola questa mattina – e che appunto per questo potrebbe essere al centro di un addio anticipato rispetto alla scadenza di giugno. Una partenza del centrocampista portoghese potrebbe aprire le porte ad un altro innesto risparmiando sullo stipendio i 3,5milioni di euro che a differenza di quanto fatto fino al momento è spropositato.

Calciomercato Roma, anche Spinazzola a rischio taglio

E poi c’è la questione Spinazzola: in scadenza di contratto alla fine della stagione e con il rinnovo che non c’è stato (e del quale non se ne parla), le sirene arabe stanno suonando anche in maniera abbastanza importante. Il suo apporto alla causa non è stato di quelli sperati e quindi, anche per non perderlo a parametro zero la prossima estate, la Roma potrebbe anche decidere di cederlo.

Spinazzola non dà più le garanzie di una volta, e sulle sue tracce non ci sarebbero solamente club sauditi ma anche qualche società della Serie A di media fascia. In caso di un’offerta i giallorossi la prenderebbero seriamente in considerazione. Un Leonardo che entra (Bonucci) uno che esce. La situazione potrebbe essere davvero questa.