Bonucci alla Roma, ci siamo: ogni momento è buono per chiudere. E c’è anche la mossa del giocatore per approdare a Trigoria. Ecco le ultime

Nel pomeriggio di ieri vi abbiamo raccontato di come ormai Bonucci sia ad un passo dalla Roma, con una chiusura dell’operazione che dovrebbe esserci entro il 28 dicembre, vale a dire domani. Così almeno le parti vorrebbero, e la situazione ormai è in discesa. Non ci sono dubbi, ci siamo quasi.

E questa mattina il Corriere dello Sport in edicola svela come anche il difensore dell’Union Berlino stia spingendo in maniera importante per tornare in Italia. Intanto con l’entourage del giocatore si è raggiunta una base d’accordo, adesso sta alla Roma chiudere l’affare e Bonucci per approdare dentro Trigoria ha fatto un passo importante.

Bonucci alla Roma, il giocatore rinuncia allo stipendio

L’ex difensore della Juventus, adesso in Italia, ha salutato l’Union lo scorso 20 dicembre contro il Colonia e ha deciso, pure, di rinunciare ad una mensilità del suo stipendio pur di chiudere il suo contratto con i tedeschi e volare nella Capitale. L’obiettivo di Leonardo sarebbe quello di firmare da svincolato – e si sapeva – entro i primi giorni del prossimo mese e giocare il 3 gennaio in Coppa Italia contro la Cremonese.

Una scommessa sostenibile per la Roma, visto che per i prossimi sei mesi (il contratto sarà fino a giugno), Bonucci costerà 2milioni di euro lordi. Anche perché dopo l’Europeo – è quello l’obiettivo del giocatore – Bonucci dovrebbe smettere e iniziare la sua carriera di allenatore. Quindi solo sei mesi a Roma, per cercare di trovare una convocazione per l’impegno azzurro in Germania e per cercare di aiutare la Roma a prendersi la qualificazione alla prossima Champions League.