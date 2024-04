Blitz della Juventus, addio Roma: lo scambio chiude l’affare

Calciomercato Roma, l’incontro con la Juventus potrebbe sparigliare le carte da un momento all’altro. La contropartita sblocca l’affare.

A poche ore ormai dal recupero della sfida contro l’Udinese, l’attenzione in casa Roma è inevitabilmente rivolta ai 20 minuti più recupero che i giallorossi dovranno disputare al Blu Energy Stadium. Dopo il KO patito all’Olimpico per mano del Bologna, la compagine di De Rossi vuole immediatamente riannodare i fili del discorso per tenere viva la corsa per un posto in Champions League.

L’eventuale piazzamento tra le prime cinque della classe imprimerebbe un’accelerata importante anche sul mercato. Gli introiti derivanti dalla massima competizione continentale consentirebbero infatti una maggiore mobilità in sede di calciomercato. Del resto, una volta sistemata la questione relativa all’erede di Tiago Pinto, potranno essere scandite in modo preciso anche le mosse con le quali rinforzare l’organico a disposizione di Daniele De Rossi. Le idee di certo non mancano, ma la concorrenza impone scelte oculate.

Calciomercato Roma, sprint Juventus per Di Gregorio: incontro Giuntoli-Galliani

Protagonista di una stagione da urlo tra le fila del Monza, Michele Di Gregorio è uno dei profili monitorati dalla Roma per il dopo Rui Patricio. Dopo aver accompagnato la crescita di Svilar, esploso sotto la gestione De Rossi, i capitolini vogliono mettere le mani su un portiere futuribile ma in grado di dire la sua anche nel presente.

L’estremo difensore classe ’97 del Monza risponde proprio a questo identikit. Tuttavia, come prevedibile, le prestazioni di Di Gregorio hanno lasciato tutt’altro che indifferenti gli addetti ai lavori. Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che sulle tracce di Di Gregorio si siano messe le big di Serie A. Tra queste, occhio soprattutto alla Juventus. Come evidenziato da Nicolò Schira, infatti, nella giornata di ieri ci sarebbe stato un incontro tra Cristiano Giuntoli ed Adriano Galliani. Un summit nel quale i bianconeri avrebbero ribadito l’interesse per l’estremo difensore del Monza, valutato dai brianzoli circa 20 milioni di euro. Galliani, però, potrebbe anche accettare l’inserimento di una contropartita tecnica. A tal proposito, si ragiona sulla possibilità di imbastire la trattativa sulla base di 15 milioni di euro di parte fissa a cui aggiungere dei bonus o una contropartita tecnica.