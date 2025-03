Operazione e stagione finita, UFFICIALE: Roma nei guai

Operazione e stagione finita, adesso è UFFICIALE: e la Roma si potrebbe ritrovare nei guai la prossima estate. Ecco cosa è successo

Stagione finita per un tesserato della Roma. Anzi, per un giocatore di proprietà della Roma. Il comunicato è ufficiale e adesso, ovviamente, è in dubbio anche il potenziale incasso giallorosso che avrebbe potuto portare ad una plusvalenza. Ma il calcio, lo sappiamo, è fatto di tanti imprevisti e gli infortuni fanno parte di questi.

Si era fatto male contro il Bayern Monaco, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League Mario Hermoso. Il giocatore spagnolo, in prestito in Germania, oggi si è sottoposto ad un intervento chirurgico così come ufficialmente riportato dal club tedesco.

Operazione per Hermoso, stagione finita

“Mario Hermoso – si legge nella nota – è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico riuscito a Madrid. Il difensore resterà fuori fino alla fine della stagione e completerà la sua riabilitazione nel “laboratorio” di Leverkusen. Gli auguriamo una pronta e buona guarigione”. Queste le poche righe con le quali, il Bayer, ha annunciato che tutto è andato per il verso giusto, sotto l’aspetto della salute del calciatore che ovviamente è la cosa più importante. Ma questo infortunio, per quelli che sicuramente erano i piani della società giallorossa, non ci voleva.

Sì, perché adesso il rischio altissimo è quello di un mancato riscatto da parte della squadra allenata da Xabi Alonso. Inoltre, Hermoso, è andato in Germania anche per via proprio del tecnico connazionale che, come sappiamo, alla fine di questa annata potrebbe anche lasciare. Su di lui, si vocifera, ci sono diversi club pronti a fare di tutto per prenderlo. E quindi la situazione è tutta da tenere sotto la lente d’ingrandimento. Vedremo come andrà a finire, di certo questo stop non ci voleva proprio per nessuno.