Roma, nuovo bomber in Serie A e addio Juve

Calciomercato Roma, i giallorossi sono alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. E Ghisolfi cala il tris: ecco i profili cercati dai giallorossi

Alla ricerca del gol che mancano. Sì, perché solamente Dovbyk in questa stagione ha trovato la doppia cifra. Tutti gli altri sono dietro e sappiamo benissimo che, ad una squadra importante come la Roma, serva gente che veda la porta con una certa continuità.

Se già è in essere da un po’ di tempo il casting per il nuovo allenatore – con Vieira ultimo nome e con Fabregas e Emery che avrebbero detto di no – presto potrebbe anche iniziare, anche se le idee sono chiare da un pezzo, quello per il nuovo attaccante giallorosso. Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, a patto che non arrivi un tecnico di un altro campionato e quindi pronto, nel caso, anche ad aprire verso altri obiettivi, sono tre i profili che in Serie A, Ghisolfi, starebbe seguendo. Andiamo a vedere chi sono.

Calciomercato Roma, il tris di Ghisolfi

Il primo nome, lo sappiamo, anche perché confermato da Ranieri nello scorso mese di gennaio quando si era parlato di un suo passaggio in giallorosso che si sarebbe potuto concretizzare proprio in quelle ore, è Lucca dell’Udinese. Piace e anche molto (ma piace anche a Juve, Inter e Milan) perché ha delle caratteristiche importanti, molto simili a quelle dell’ucraino, e quindi potrebbe essere davvero quell’uomo in grado di mettersi lì davanti a fare sportellate e utilizzare il proprio fisico per far salire la squadra.

Poi il profilo che viene guardato con molto interesse è quello di Krstovic del Lecce: per lui già dieci gol in stagione con una squadra di certo meno importante della Roma, e la sensazione che possa, pure, crescere e anche di tanto. Infine piace Andrea Pinamonti del Genoa. Un nuovo numero 9 dalla Serie A, in poche parole, quindi potrebbe essere il segnale anche di un nuovo allenatore che li conosce bene e quindi un allenatore che bazzica nel nostro campionato. Vedremo.