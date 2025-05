Sorpasso e ritorno choc in Serie A, UFFICIALE: ecco Allegri

Sorpasso e ritorno choc in Serie A: Massimiliano Allegri sempre più vicino alla panchina. Ecco cosa sta succedendo. Le cifre sono ufficiali

La panchina della Roma è sicuramente una delle più ambite per il prossimo anno. Soprattutto se Ranieri dovesse riuscire nell’impresa di portare i giallorossi in Champions League.

Solamente pensare a questo, vista la posizione di classifica nel momento in cui il tecnico ha preso il posto di Juric, è davvero qualcosa di clamoroso. Ma i 19 risultati utili di fila hanno permesso, alla fine di una stagione da due volti, di pensare appunto a quella manifestazione che garantirebbe prestigio ma non solo, anche una montagna di soldi da investire in parte sul mercato. Vedremo come andrà a finire ma, in ogni caso, la Roma avrà un nuovo allenatore. Non c’è niente che possa far cambiare idea a Ranieri – lo ha ribadito più volte – e quindi la caccia è aperta. E oggi arrivano delle novità davvero importanti.

Allegri alla Roma: sorpasso sul Milan

Novità dettate dalle quote dei bookmaker che, come al solito, danno sempre delle indicazioni. Se fino a ieri Milan e Roma – sì, Allegri è stato accostato con insistenza anche ai rossoneri che daranno il benservito a Conceicao – erano quasi appaiate nella corsa al livornese, adesso la situazione è completamente stravolta.

Sì, la Roma è favorita – in lavagna a 3,50 volte la posta – contro il Milan che è salito a 5 volte la posta come possibile nuova destinazione di Allegri. E in tutto questo, ovviamente, quasi a confermare che ci siamo più o meno, dalle parti di Trigoria, per l’annuncio del nuovo tecnico, in città nelle prossime ore è atteso anche il presidente Dan Friedkin, che manca nella Capitale da più di un anno. Insomma, una decisione dovrebbe essere presa a breve e sembrerebbe, pure, che Allegri sia in cima alla lista. Vedremo.