Nuovo allenatore Roma: jet dei Friedkin in volo per la firma

Nuovo allenatore Roma, sono ore decisive per la scelta del successore di Ranieri. Ecco le ultime novità. Arriva Dan Friedkin

Chissà, magari il momento è arrivato. Magari i Friedkin hanno deciso che è arrivata l’ora di annunciare il nuovo allenatore, quello che prenderà il posto di Claudio Ranieri.

“Il nuovo allenatore verrà annunciato quando vorrà il presidente” ha detto sempre Ranieri. E il concetto nel corso degli ultimi mesi è stato ribadito, sempre, anche da Ghisolfi soprattutto nelle interviste pre-partita. Detto questo, la novità sta nel fatto che Dan Friedkin, che manca da più di un anno a Roma, dal marzo del 2024 per la precisione, potrebbe arrivare in città nelle prossime ore.

Nuovo allenatore Roma, arriva Dan Friedkin

Il jet privato di proprietà del presidente della Roma si è infatti mosso dagli Stati Uniti e adesso si trova in Svizzera. Niente passa inosservato da queste parti e quindi, il massimo dirigente della Roma, sarebbe atteso in città. Magari anche per vedere Roma-Milan, l’ultima partita di campionato di questa stagione all’Olimpico, o magari anche per dire l’ultima parola in merito alla scelta del nuovo allenatore dei giallorossi.

Una scelta che in questo momento sembra essere indirizzata verso l’ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, dato per tutti come favorito, e che avrebbe anche già detto sì alla possibilità di sedersi sulla panchina dei giallorossi nel corso della prossima stagione. Rimane in corsa anche la candidatura di Fabregas mentre le piste che porterebbero a Farioli e a Pioli si sono raffreddate nel corso degli ultimi giorni.