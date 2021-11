Calciomercato Roma, addio Villar | Il rinforzo arriva dalla Liga

Il calciomercato di gennaio si avvicina sempre di più e la Roma dovrà sfoltire nuovamente la rosa con delle cessioni.

Tiago Pinto e José Mourinho lavorano in sintonia per cercare di rinforzare il club capitolino nella prossima sessione di calciomercato. Saranno almeno tre i rinforzi e almeno quattro le cessioni. Eccole nel dettaglio.

Nelle settimane scorse vi avevamo parlato di un interessamento da parte di un club di Premier League per Gonzalo Villar. Lo spagnolo ormai non rientra più nei piani di José Mourinho, anche se probabilmente continuerà ad avere spazio in UEFA Conference League, nonostante la bocciatura dopo il pesante 6-1 in casa del Bodo/Glimt. Per l’ex Elche potrebbe arrivare anche un’altra ‘bocciatura’, proprio da parte dell’Everton.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, occhi in Bundesliga | Occasione Tiago Pinto

Calciomercato Roma, niente Premier per Villar

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, adesso la squadra guidata dall’ex allenatore di Liverpool, Inter e Napoli Rafa Benitez, sarebbe sulle tracce di un altro centrocampista. Questa volta l’obiettivo dei Toffees è Iddrisu Baba, mediano ganese classe ’96 di proprietà del Maiorca. Nella sessione di riparazione il club giallorosso dovrà cercare una nuova sistemazione per Bryan Reynolds, Amadou Diawara, Borja Mayoral e appunto Villar. A queste andranno aggiunti i rinforzi in tre reparti: centrocampista, terzino destro e difensore centrale. Bisognerà capire se con la possibile partenza dell’attaccante di proprietà del Real Madrid, arriverà un nuovo ingresso in quel ruolo.