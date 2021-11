Calciomercato Roma, occhi in Bundesliga | Occasione Tiago Pinto

Saranno almeno tre gli acquisti nel calciomercato di gennaio da parte della Roma. Ecco dove investirà Tiago Pinto.

Un mercato di riparazione che darà continuità al lavoro già svolto la scorsa estate dalla proprietà americana. I Friedkin investiranno altra liquidità per consentire a José Mourinho di avere una rosa pronta per tutti i fronti.

Il messaggio dello Special One delle scorse settimane è stato recepito forte e chiaro. L’arrivo in prima squadra di Felix Afena-Gyan, la mancata convocazione di Reynolds, Villar, Diawara e Borja Mayoral, e l’utilizzo di altri giovani calciatori stanno ridisegnando una prima Roma costruita proprio la scorsa estate. Lo stesso tecnico ha affermato a più riprese che c’è una differenza tra i titolari e le riserve e questo gap andrà colmato investendo su nuovi calciatori.

Calciomercato Roma, piace Henrichs del Lipsia

A gennaio sarà, dunque, fondamentale, il lavoro del direttore generale dell’area sportiva Tiago Pinto. Il portoghese dovrà rinforzare almeno tre ruoli: in primis il centrocampista centrale, poi un terzino destro, in grado di poter far rifiatare Rick Karsdorp, e infine un altro difensore centrale, visto che Chris Smalling non fornisce garanzie fisiche e Marash Kumbulla potrebbe essere ceduto. Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.com’, tra i profili visionati per la corsia di destra, non c’è solamente Marcus Holmgren Pedersen, ma anche un altro giocatore.

Si tratta di Benjamin Henrichs, terzino destro tedesco di proprietà del Lipsia. Il classe ’97 in passato ha giocato anche nel ruolo di mediano, quando militava nel Monaco, ma poi è stato spostato sulla fascia destra. L’allenatore Jesse Marsch in questa stagione lo sta utilizzando molto poco, per Henrichs solamente 163 minuti in 5 presenze. Potrebbe essere un’ottima occasione per la Roma.