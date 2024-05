Roma non perdona, hanno UFFICIALMENTE chiuso tutto. Ecco quello che è successo dopo la semifinale di ieri. I due sono nell’occhio del ciclone

Roma e i romanisti non perdonano. E hanno fatto prendere una decisione a quei due che ieri hanno sbagliato e che non hanno permesso, con i loro errori, di essere qui forse a parlare di un’altra cosa.

Mettiamo subito le cose in chiaro: contro il Leverkusen quasi tutti sono stati sotto la sufficienza, però Karsdorp e Abraham hanno “fatto” sotto questo aspetto qualcosa in più. Il primo ha aperto le porte a Grimaldo che ha servito Wirtz che ha indirizzato il match; il secondo a porta vuota e a 20secondi dalla fine ha sbagliato da pochi pass il gol che avrebbe sicuramente dato un senso diverso alla trasferta in terra tedesca prevista la prossima settimana. Da quel momento in poi è successo di tutto. E i due giocatori, forse destinati all’addio alla fine di questa stagione, hanno deciso di comportarsi di conseguenza.

Roma non perdona, Karsdorp e Abraham hanno chiuso il profilo

I due hanno ricevuto molti commenti negativi sui social. E questo ha fatto sì che entrambi si muovessero. Karsdorp, ieri, subito dopo il match, aveva deciso di limitare i commenti. Oggi ha invece reso privato il suo profilo: quindi chi lo vorrebbe seguire deve aspettare una risposta da parte dell’esterno olandese della Roma. Che probabilmente non arriverà mai.

Abraham invece si è “limitato” a chiudere i commenti. Nessuno in questo momento può dire la propria sotto un post del giocatore della Roma. Una questione personale, ovviamente, non tutti hanno la forza di reggere alle critiche e agli insulti. E se le prime ci possono comunque stare, i secondi sono sempre da evitare, per tantissimi motivi. Fatto sta che hanno deciso così.