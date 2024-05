Roma stanca e il segreto di De Rossi: parola del grande ex

Mentalità De Rossi e stanchezza di fine anno, arriva l’annuncio del grande ex dopo Roma-Bayer Leverkusen.

Non sono state e non saranno ore semplicissime in casa Roma, alla luce della rotondità di un risultato maturato dall’ancora imbattuto Bayer Leverkusen di Xabi Alonso sul prato dell’Olimpico nella difficile e complicata serata di ieri.

L’entusiasmo e la gioia di una piazza vistasi per l’ennesima volta coinvolta in una semifinale europea sono state, in parte, lenite dallo 0-2 targato Wirtz ed Andrich, in novanta minuti macchiati da qualche errore di troppo e da una stanchezza giustificabile ma, comunque, negativamente decisiva nel primo round di questo doppio incrocio.

Servirà un’impresa ancora più ardua, adesso, per provare a superare un’insidia che continua a vantare lo status di grande favorita per la vittoria finale, al compimento di una stagione che ha visto gli uomini di Xabi Alonso stracciare la Bundesliga e fare benissimo anche in campo europeo, al netto di qualche sbavatura e disattenzione che, negli incroci precedenti, non hanno, comunque, in alcun modo arrestato un percorso nitido e fin qui nobilissimo.

In casa Roma, intanto, l’attenzione deve essere rivolta ad uno spezzone di stagione che, in circa sette giorni, potrebbe rivelarsi decisivo, ai fini di una corsa Champions League che, oltre al ritorno di Leverkusen giovedì prossimo, passerà anche per i punti messi a disposizione dal doppio impegno con Juventus e Atalanta.

Da De Rossi e Svilar alla stanchezza in Roma-Bayer, le parole di Konsael

Curiosità e attesa, dunque, anche per la gestione delle energie fisiche e mentali da parte di De Rossi, sul cui operato fin qui si è espresso un noto e amato ex volto del mondo Roma, quale Michael Konsel, espressosi in queste ore su diversi aspetti giallorossi ai microfoni di Tv Play.

Oltre a De Rossi e al punto di vista da esperto del ruolo su Svilar, Konsael ha parlato anche del suo rapporto con i tifosi della Roma. “Il mio legame con la Roma è profondo: all’ultimo derby, i tifosi mi hanno dimostrato tantissimo affetto. Mi hanno sempre aiutato, palesandomi amore anche quando arrivai a Roma dall’Austria”.

Circa i primi due aspetti, queste le sue parole. “De Rossi sin dall’inizio si è rivelato buon allenatore, con la sua mentalità porta sempre qualcosa in più perché: vive per questo ambiente e per vincere con la Roma. Da giocatore era già fatto in questo modo, è un aspetto molto importante. Ho visto la Roma un po’ stanca ieri e mi è sembrato strano. Nei primi minuti ha giocato bene, per poi produrre poco. Svilar ha una buona mentalità, è necessaria per fare il portiere alla Roma. Ha palesato bravura anche con i piedi, soltanto ieri non era al top. Forse gli avversari erano troppo forti”.