Dalla Roma all’Arabia: niente rinnovo e addio

Si complica il cammino europeo della Roma di Daniele De Rossi. I giallorossi hanno sbattuto contro il muro tedesco, rappresentato dal Bayer Leverkusen, una vera e propria corazzata, costruita da Xabi Alonso, che ha dominato nei confini territoriali, conquistando la Bundesliga e la finale di coppa nazionale.

I rossoneri non erano mai riusciti a vincere il campionato, e quest’anno accarezzano addirittura il sogno di un mini triplete, grazie alla striscia di imbattibilità arrivata quasi a 50 partite (record dagli anni 2000 in poi), questo dato di per se rappresenta il grande lavoro svolto dal tecnico spagnolo. Il ritorno sarà dunque un’impresa per la Roma, che non può darsi per vinta e dovrà provare a ribaltare in risultato per provare a conquistare la terza finale europea consecutiva.

Un traguardo dal quale potrebbe dipendere anche il futuro del club, in quanto le entrate derivanti da un’eventuale vittoria ed una qualificazione in Champions potrebbero dare una svolta al mercato, dal quale cominciano finalmente ad arrivare buone notizie.

Dalla Roma all’Arabia: salta il rinnovo

La Roma continua a sondare il mercato alla ricerca migliori opzioni per migliorare la rosa in vista della prossima stagione, nonostante dall’addio di Tiago Pinto non sia ancora stata annunciata ufficialmente la figura del nuovo ds.

Al momento la società tiene sotto la lente d’ingrandimento alcuni calciatori che potrebbero lasciare il loro club attuale a zero in estate, uno in particolare è il difensore dell’Atletico Madrid Mario Hermoso, che al momento non sta trovando un accordo di rinnovo con i Colchoneros, e che potrebbe appunto dare il suo addio in estate.

Mario Hermoso sabe que su etapa en el Atlético terminará en junio porque su contrato expira y no será renovado. Hasta la fecha se han producido acercamientos concretos procedentes principalmente de Arabia. 👇🇸🇦 https://t.co/QJbb4qI3Pp — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 3, 2024

Secondo quanto riporta il giornalista Matteo Moretto il club madrileno avrebbe deciso di lasciarlo partire a zero, preferendo appunto non rinnovare l’accordo. La Roma continua a seguire l’evolversi della trattativa tuttavia, sempre come riportato dal giornalista spagnolo, sul difensore ci sarebbe l’interesse di diversi club arabi, che potrebbero presentargli un’offerta fuori mercato e alla quale il club capitolino non potrebbe far fronte.