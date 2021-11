Calciomercato Roma, cessione immediata | Resta in Serie A

Un’altra mini rivoluzione verrà fatta a gennaio da Tiago Pinto, che continuerà il lavoro svolto già in estate sulle uscite.

Nuovi rinforzi arriveranno dal calciomercato invernale ma altrettante uscite ci saranno. Oltre agli esuberi, rimasti in due (Fazio e Santon), ci sono altri calciatori che non rientrano nei piani tecnici di José Mourinho.

Nelle ultime settimane il tecnico portoghese ha preso delle scelte forti, soprattutto a seguito di quel 6-1 contro il Bodo/Glimt – stasera ore 21 sfida allo Stadio Olimpico contro i norvegesi – che hanno sollevato non poche polemiche tra i tifosi giallorossi. A farne le spese, inzialmente, sono stati in cinque: Marash Kumbulla, Bryan Reynolds, Amadou Diawara, Gonzalo Villar e Borja Mayoral.

Calciomercato Roma, cessione in Serie A

Tra questi giocatori il più ‘fortunato’ è stato il difensore albanese, il quale è stato poi reintegrato dallo Special One. Il centrale clase 2000 era stato acquistato dall’allora direttore sportivo Gianluca Petrachi per un’operazione complessa (totale 25-26 milioni di euro, ndr) che ha visto il trasferimento all’Hellas Verona di tre giovani calciatori (tra i quali Mert Cetin). Nel giugno 2022 arriverà il riscatto del prestito con obbligo da parte della Roma.

Intanto il calciatore non rientra nei piani di Mourinho e potrebbe trovare una nuova sistemazione già nel calciomercato di gennaio.Secondo quanto riportato da ‘tuttoudinese.it’, il centrale albanese è un profilo che piace molto alla dirigenze dell’Udinese che potrebbe richiedere il giocatore in prestito, soluzione che potrebbe far comodo dalla Roma per dare continuità a Kumbulla.