Roma, Mourinho sorprende tutti | Cambia la lista UEFA

Dopo il pesante 6-1 della gara di andata la Roma di José Mourinho questa sera tornerà in Conference League.

La compagine giallorossa ffronterà di nuovo il Bodo/Glimt nella prima giornata di ritorno della fase a gironi della terza competizione europea per importanza. C’è però una novità all’interno della lista UEFA che lo Special One ha voluto inserire.

Una partita importante che potrebbe riportare la Roma in testa al gruppo C, qualora dovesse vincere questa sera. La classifica vede in vetta proprio i norvegesi, a quota 7 punti, uno in più rispetto ai capitolini. Poi a quota 3 c’è lo Zorya, mentre il CSKA Sofia chiude al quarto posto con 1 punto. C’è intanto una novità proprio nella lista UEFA che José Mourinho ha voluto portare.

LEGGI ANCHE >>> Roma-Bodo, Mou ci ripensa | Ecco cosa potrebbe succedere

Lista UEFA Roma, Mourinho cambia

Farà parte della lista, e quindi anche dei convocati, il giovane Filippo Missori. Classe 2004, di ruolo terzino destro, potrebbe tornare molto utile al tecnico portoghese, il quale al momento non vede Bryan Reynolds come sostituto di Rick Karsdorp. L’esterno statunitense potrebbe andare via in prestito a gennaio. Tornando al giovane Missori, lo stesso potrebbe all’occorrenza giocare anche come esterno di centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-BODO/GLIMT

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

A disp.: Fuzato, Boer, Viña, Kumbulla, Tripi, Darboe, Bove, Carles Perez, Zalewski, Shomurodov.

All.: Mourinho.

Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Brustad, Hagen, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino.

A disp.: Smits, Kvile, Kongsro, Hoibraten, Moberg, Vetlesen, Mugisha, Pernambuco, Koomson, Nordas.

All.: Knutsen.