Roma-Bodo, Mou ci ripensa | Ecco cosa potrebbe succedere

La Roma torna in campo in Conference League questa sera alle 21. All’Olimpico va in scena la partita di ritorno contro il Bodo Glimt.

A tre giorni dalle polemiche infuocate che hanno fatto seguito a Roma-Milan, i giallorossi si apprestano a tornare in campo in Conference League. Questa sera all’Olimpico arriva il Bodo Glimt. Il calcio d’inizio è fissato alle 21 e nella testa dei calciatori di José Mourinho c’è solo un obiettivo. Vincere per vendicare la terribile sconfitta subita due settimane fa nella gara di andata.

Ieri l’allenatore portoghese ha parlato in conferenza stampa, annunciando che qualche novità di formazione, rispetto al blocco di titolari fin qui visto in campo, potrebbe esserci. Troppe e troppo ravvicinate le partite in questa stagione per rinunciare completamente al turn over. Una necessità anche per Mourinho, che per questa ragione invoca rinforzi importanti già durante il calciomercato di gennaio.

Roma-Bodo Glimt, possibili novità | Mourinho li perdona?

In realtà le novità nella formazione giallorossa dovrebbero limitarsi a uno o due cambi. Troppo bruciante la sconfitta dell’andata per presentarsi di fronte alla formazione norvegese con una squadra rimaneggiata come fatto due settimane fa. Da allora, quattro dei protagonisti di quella serata sono stati regolarmente esclusi dall’elenco dei convocati. Si tratta di Reynolds, Villar, Diawara e Borja Mayoral.

Un esilio che secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe concludersi oggi. Non è escluso infatti che almeno qualcuno degli epurati possa rientrare nella lista dei convocati per la sfida di questa sera. Un segnale di piccola riconciliazione mandato dall’allenatore, che tuttavia continua a ritenere i ricambi a sua disposizione non all’altezza degli impegni e delle ambizioni giallorosse. Per questo Mou si aspetta almeno un paio di regali importanti da Tiago Pinto durante il calciomercato invernale. Nel frattempo, gli epurati potrebbero rientrare a far parte del gruppo.