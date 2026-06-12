Doppio colpo Pinto, bye bye Roma: 70 milioni di euro

L’ex dirigente giallorosso è pronto a scippare il club capitolino con una doppia offerta

Artefice insieme ad Andoni Iraola della prima e storica qualificazione in Europa League del Bournemouth, Tiago Pinto si sta segnalando come uno dei dirigenti più attivi in questa sessione di calciomercato. Tra le prime scelte da prendere in vista della prossima stagione c’è quella riguardante il sostituto di Marcos Senesi, ufficializzato dal Tottenham a parametro zero.

Uno dei nomi che piace di più ai rossoneri è senza dubbio Evan Ndicka. Portato nella capitale proprio da Pinto, il difensore ivoriano viene valutato almeno 35 milioni di euro dalla Roma e piace a diversi club inglesi, spagnoli e italiani.

Le Cherries hanno mosso passi concreti di recente, ma non solo per il numero 5 giallorosso. Secondo Team Talk, infatti, l’ex dirigente giallorosso vuole acquistare Tel dagli Spurs e una trattativa potrebbe nascere o in prestito con riscatto oppure sulla base di circa 35-40 milioni di euro. L’attaccante esterno, come è noto, a gennaio è stato a lungo trattato dalla Roma e con circa 70 milioni di euro, Pinto potrebbe piazzare un doppio scippo ai giallorossi.