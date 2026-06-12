Roma, UFFICIALE la firma di D’Amico: ecco chi lo sostituisce fino al primo luglio

L’ex diregente dell’Atalanta ritrova Gian Piero Gasperini in giallorosso

La notizia era nell’aria ormai da tempo, ma ora ha assunto i crismi dell’ufficialità: Tony D’Amico è il nuovo direttore sportivo della Roma. Dopo quattro stagioni all’Atalanta, di cui tre vissute insieme a Gian Piero Gasperini, l’ex Verona ritrova l’allenatore piemontese e riparte con un progetto pluriennale.

Voluto con forza dalla famiglia Friedkin e promosso a pieni voti da Gasp, D’Amico è stato trattato anche da Furlani, prima che il dirigente fosse allontanato dal Milan. Ecco il comunicato del club giallorosso, dopo la firma del contratto:

“”L’AS Roma è lieta di comunicare che a far data dal 1° luglio Tony D’Amico assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club. Nella corrente stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto ad interim da Maurizio Lombardo. D’Amico arriverà a Roma dopo quattro stagioni con l’Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La Proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro Club! Benvenuto a Roma”