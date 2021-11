Calciomercato Roma, l’allenatore lo boccia | Salta tutto

Mentre il calciomercato invernale si avvicina il General Manager della Roma Tiago Pinto lavora con attenzione sia in entrata che in uscita.

Le vicende di calciomercato continuano a tenere banco in casa Roma. Mentre la squadra di José Mourinho si prepara ad affrontare il Bodo Glimt per il quarto turno di Conference League le voci relative a possibili trattative da mettere in atto a gennaio continuano a rincorrersi. D’altra parte che la sessione di mercato invernale sia destinata ad essere, per la Roma, abbastanza movimentata sembra essere ormai una certezza.

Il General Manager Tiago Pinto sarà infatti chiamato a lavorare molto sia per quanto riguarda il mercato in entrata che per piazzare altrove una serie di giocatori che non rientrano nei piani di Mourinho. La cessione degli esuberi era cominciata già in estate e proseguita, dopo la chiusura della sessione, con l’addio di Nzonzi. In questa prima parte di stagione, però, alla lista degli elementi non graditi si sono aggiunti altri calciatori, destinati a salutare presto la Capitale.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Conte lo caccia via | Scatta l’asta

Calciomercato Roma, l’allenatore lo boccia | Salta una pista

Con la valigia in mano, quindi, sono almeno in quattro. Si tratta degli epurati di Mourinho, esclusi dalla lista dei convocati nelle ultime partite, proprio a seguito della gara di andata contro il Bodo. Le loro partenze dovranno essere rimpiazzate con l’arrivo di elementi più funzionali ai piani dell’allenatore. Ma per Pinto, intanto, c’è anche da trovare una sistemazione per questi calciatori, cercando di cederli senza eccessive svalutazioni.

Chi sembra avere diverse richieste sul mercato è Gonzalo Villar. Protagonista di una stagione positiva lo scorso anno, il centrocampista spagnolo ha visto interrompersi bruscamente la sua crescita con l’arrivo di Mourinho. L’allenatore non lo trova adatto al suo progetto tecnico e Villar è finito ai margini. Per lui le richieste non mancano, soprattutto in Liga, anche se ora una delle piste più interessanti per il ragazzo sembrerebbe destinata a saltare. Si tratta dell’ipotesi di un ritorno a Valencia, club nel quale Villar ha giocato ai tempi dei settori giovanili. Secondo Superdeporte.es il tecnico del Valencia Bordalas vorrebbe rinforzare la mediana con un giocatore dalle caratteristiche spiccatamente difensive e dalla grande fisicità: un profilo diametralmente opposto a quello di Villar, che sarebbe quindi stato depennato dalla lista di possibili obiettivi del club.