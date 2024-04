Troppi infortuni, il calciatore porta in tribunale i vaccini

Troppi infortuni ed un doloroso addio alla carriera agonistica. Una decisione inevitabile. Ora intende conoscere la causa degli infortuni.

La sua vicenda ci riporta indietro di qualche anno. Dal 2022, dal drammatico momento dell’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, tutto quanto accaduto soltanto uno, due anni prima sembra essere caduto nell’oblio.

Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 il mondo ha dovuto affrontare l’emergenza di una pandemia. Il Covid-19 ha cambiato la vita di tutti noi e per oltre due anni l’ha pesantemente condizionata. Un virus che ha bloccato il mondo, in tutti i suoi ambiti, in tutte le sue manifestazioni.

Anche lo sport ha pagato dazio. La vicenda di Francois-Xavier Fumu Tamuzo, calciatore francese, ci riporta in quel drammatico periodo La sua carriera agonistica si è conclusa a soli 29 anni. Come ci ricorda fanpage.it Francois-Xavier Fumu Tamuzo, classe 1995, ha militato nell’Auxerre, nel Quevilly Rouen, fino al Maritimo ma non ha potuto mai compire il definitivo salto di qualità per via dei frequenti, e gravi, infortuni che hanno condizionato la sua carriera.

Infortuni che hanno, di fatto portato, l’esterno francese a prendere la decisione estrema, la più dolorosa: il ritiro. Ora il calciatore francese intende conoscere la verità. Vuole conoscere il vero motivo che ha provocato la lunga sequela di infortuni e sembra che l’abbia individuato. Almeno questa è la sua convinzione.

Infortuni che meritano attenzione

Fumu Tamuzo ha deciso “di portare in tribunale le case farmaceutiche Pfizer e BioNTech perché è convinto che esista un legame tra i vaccini e i tanti problemi fisici“. Una decisione che non deriva da posizioni No-Vax.

Le Parisien ha ripercorso il calvario dell’esterno francese. Dalle sue prime due dosi di vaccino che avrebbero, condizionale più che mai d’obbligo, provocato i primi problemi e, relativi infortuni, al ginocchio, fino alla somministrazione della terza dose seguita dalla rottura del tendine d’Achille.

Fumu Tamuzo vuole comprendere come, e perché, il suo corpo ha smesso di funzionare. Il prossimo 2 luglio il calciatore francese entrerà nel Tribunale di Parigi per “l’azione contro i laboratori Pfizer e BioNTech e la Federcalcio francese“.

Al tribunale parigino spetterà il non facile compito di verificare le accuse del calciatore francese nonché di valutare se esista, o meno, un nesso tra il vaccino e gli infortuni patiti successivamente.