Bayer-Roma, verdetto Dybala: tripla assenza per De Rossi

Meno due a Bayer Leverkusen-Roma, semifinale di ritorno dell’Europa League. Ecco le ultime sulle possibili scelte di Daniele De Rossi, c’è il verdetto su Dybala e non solo.

La Roma è entrata nella settimana più lunga, nelle prossime due partite si decide tutto per la squadra allenata da Daniele De Rossi. Il pareggio interno contro la Juventus ha complicato la corsa alla prossima Champions League dopo la vittoria dell’Atalanta nel match del lunedì. Tra due giorni invece la squadra giallorossa sarà ospite del Bayer Leverkusen, per il ritorno della semifinale di Europa League. Tedeschi che si sono imposti per 0-2 allo stadio Olimpico e che continuano nella loro stagione da record, certificata dalla striscia di gare senza sconfitte che è partita lo scorso anno proprio dalla sfida ai giallorossi. Ecco il punto sull’infermeria e le decisioni del tecnico romanista sulla gestione di Paulo Dybala e non solo.

Giovedì il Bayer Leverkusen, domenica l’Atalanta, la Roma si gioca tutto in Europa League e campionato nelle prossime due gare. Daniele De Rossi a caccia dell’impresa in terra tedesca, la squadra guidata da Xabi Alonso è forte del doppio vantaggio maturato allo stadio Olimpico ed ha più di un piede e mezzo nella finalissima di Dublino. Nel prossimo turno di campionato poi la Roma farà visita all’Atalanta di Gasperini, che ieri ha rimontato la già retrocessa Salernitana agganciando i giallorossi in classifica. I bergamaschi però hanno una gara in meno e dunque la Roma è obbligata alla vittoria domenica sera in casa orobica. Ecco perché mister De Rossi sembra intenzionato a dosare le forze dei suoi in vista della semifinale europea di ritorno.

Verso Bayer-Roma, De Rossi preserva Dybala: riposo per Smalling e Cristante

Ieri Paulo Dybala ha svolto gli accertamenti del caso dopo l’infortunio accusato contro la Juventus. Nessuna lesione muscolare per l’attaccante argentino, ma il fastidio rimane e non è escluso che la Joya riposi in vista di Bayer-Roma per essere pronto al meglio contro l’Atalanta.

Secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, oltre all’attaccante argentino, in Germania altri due potenziali titolari potrebbero tirare il fiato. Parliamo di Bryan Cristante a centrocampo e Chris Smalling in difesa. Daniele De Rossi potrebbe tentare la rimonta con diverse sorprese dal primo minuto.