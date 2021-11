Calciomercato Roma, Conte lo caccia via | Scatta l’asta

Calciomercato Roma, l’approdo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham è destinato ad avere un’ingerenza importante anche nei piani di tante altre squadre europee, giallorossi inclusi.

Il tecnico leccese ci ha insegnato negli anni a conoscere il suo modus operandi e, soprattutto, i parametri da lui valutati prima di sposare il progetto di un club. Nella mente di molti tifosi c’è ancora il ricordo di quel sentimento di speranza aleggiante nella Capitale tre primavere fa, quando si infittirono le voci relative ad un possibile approdo dell’ex Juventus sulla panchina romanista.

Antonio preferì poi l’Inter, conducendola alla vittoria di uno scudetto e all’approdo ad una finale europea nel giro di due anni. Il club nerazzurro è stato, come ben noto a tutti, lasciato in balìa dei propri problemi proprio dal nuovo tecnico del Tottenham, fattosi indietro non appena aver appreso dell’esigenza di Zhang e Marotta di concretizzare diverse cessioni importanti.

Restando al presente, la firma con gli Spurs sancisce di fatto, dunque, l’inizio di una nuova era a Londra, in cui Daniel Levy cercherà di archiviare le infelici parentesi degli ultimi mesi. Sicuramente si assisterà a numerosi movimenti di mercato e, come detto in apertura, quest’ultimi potrebbero influenzare anche il modus operandi di Pinto e adepti.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, Mkhitaryan in bilico | Sostituto in Serie A

Calciomercato Roma, Ndombele ai saluti ma c’è un ostacolo

Ritornando in casa Roma, ma senza dimenticare quanto suddetto, c’è una situazione in casa Tottenham che Pinto potrebbe valutare con grande attenzione nei prossimi mesi. Conte ha intenzione, proprio come Mourinho, di apportare grandi modifiche al reparto di centrocampo e avrebbe individuato nel rossonero Kessiè il profilo ideale per le sue idee di gioco.

Stando a quanto riferito dal portale spagnolo ElGolDigital.com, l’approdo dell’ex Atalanta sottintende almeno un’uscita in questa zona di campo. Il maggiormente indiziato è Tanguy Ndombele, accostato e seguito anche nella Capitale. Il francese, che ha rilasciato dichiarazioni mielate per lo Special One non molto tempo fa, piace però a diversi club di Europa.

Tra questi c’è anche il Barcellona, la cui ingerenza potrebbe complicare non poco un eventuale approdo di Ndombele tra le fila giallorosse. Ciò che conforta è però l’esigenza dei blaugrana di intervenire nel reparto di attacco a causa della problematica di Aguero che lo costringerà ad un forfait destinato a durare buona parte di questa stagione. La priorità degli spagnoli è quella di trovare un attaccante che lenisca l’assenza dell’ex City, per poi eventualmente pensare agli altri reparti. Pinto, intanto, osserva. Con grande attenzione.