Calciomercato Roma, Mkhitaryan in bilico | Sostituto in Serie A

Calciomercato Roma, la posizione di Mkhitaryan è sempre meno sicuro, e la sua permanenza sempre meno scontata: ecco il possibile sostituto.

Dopo un inizio di stagione piuttosto incoraggiante, le prestazioni fornite ha Henrikh Mkhitaryan hanno lasciato molto a desiderare: spesso fuori dal gioco, poco nel vivo dell’azione, ed incapace di alimentare le azioni offensive come suo solito.

Non è un caso, ad esempio, che José Mourinho, pur puntando forte sull’armeno, gli abbia preferito in qualche circostanza Stephan El Shaarawy, venendo ricompensato dal “Faraone” con goal e giocate di qualità. Difficile spiegare il momento no che sta attraversando l’ex United, la cui convivenza con Mou, va ricordato, negli anni trascorsi insieme all’Old Trafford, è stato tutto fuorché idilliaca. In estate, però, è stato proprio il tecnico lusitano a spingere per il rinnovo del trequartista, che da parte sua aveva preferito archiviare quanto accaduto in Inghilterra. Probabile che si tratti solo di una fase no della stagione, ma non è escluso che in casa giallorossa si stia cominciando a valutare il profilo del calciatore che eventualmente potrebbe prendere il testimone del classe ’89, legato alla Roma da un contratto in scadenza la prossima estate.

Calciomercato Roma, Mkhitaryan ai saluti? Ecco il sostituto dalla Serie A

Nel novero dei possibili sostituti dell’armeno, da monitorare con estrema attenzione il profilo di Jeremie Boga, il cui contratto, come quello del “collega” romanista, scade nel 2022; il Sassuolo la scorsa stagione ha rispedito al mittente gli assalti non solo del Napoli, ma anche di alcuni club della Premier, ma intanto i neroverdi non sono riusciti ad intavolare una trattativa per il prolungamento del suo contratto, e le chances di un addio diventano sempre più credibili. Il classe ’97 cresciuto nelle giovanili del Chelsea fa gola non solo in Inghilterra, ma anche in Francia e in Spagna, in quanto il Marsiglia, il Lione e il Betis hanno già effettuato dei sondaggi esplorativi. L’interesse del Napoli non si è affievolito, e i partenopei potrebbero ritornare alla carica; la concorrenza per un eventuale colpo Boga, dunque, non manca, ma la Roma potrebbe effettivamente dirottare le sue attenzioni sull’esterno del Sassuolo, qualora si dovessero creare i presupposti per un addio di Mkhitaryan. Scenario tutt’altro che utopistico, stando così le cose.