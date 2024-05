Abraham bianconero, bomba da 80 milioni: ha già detto sì

Abraham bianconero. Siamo alla vigilia della semifinale di andata di Europa League tra Rome e Bayer Leverkusen. Ma il mercato si fa sentire…

Siamo alla vigilia del 2 maggio, una data fondamentale nella stagione della Roma di Daniele De Rossi. Domani sera, infatti, allo Stadio Olimpico, con inizio alle ore 21, si disputerà la semifinale di andata tra i giallorossi ed i neo campioni di Germania del Bayer Leverkusen.

La casa della Roma offrirà il suo miglior colpo d’occhio per affiancare i suoi beniamini impegnati in una sfida straordinariamente difficile ma, allo stesso tempo, capace di infondere una carica d’energia inimmaginabile. Daniele De Rossi nutre il massimo rispetto per la formazione tedesca, ancora imbattuta in questa stagione.

Al rispetto per il Bayer Leverkusen si affianca, però, la massima fiducia nei suoi ragazzi che in questi suoi primi tre mesi sulla panchina giallorossa non hanno mai tradito la sua fiducia. Anzi. Il clima è effervescente. La febbre sale nella capitale e monta il sogno di una finale ‘italiana’ contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Bando, però, alle distrazioni. Da qualunque parte provengano. Anche se è impossibile tenere a freno le voci di calciomercato che continuano a viaggiare spedite nell’etere. E la Roma non può certo rappresentare un’eccezione.

Vanno e vengono voci

De Rossi è stato confermato sulla panchina giallorossa e pertanto, da questo punto di vista, il più è stato fatto. Si attende l’ufficialità del nuovo direttore sportivo per dare concreto avvio alla campagna acquisti-cessioni secondo le direttive del tecnico.

Le voci di mercato che vedono coinvolta direttamente la Roma provengono da oltre Manica. In verità sono alcuni prestigiosi club della Premier League che hanno occhi ed orecchie puntate verso il Cupolone. Oggetto dei desideri ‘inglesi’ è il ‘loro’ nazionale, nonché attaccante della Roma, Tammy Abraham.

Abraham è tornato disponibile soltanto poche settimane fa dopo il grave infortunio ai legamenti patito sul finire della passata stagione. E’ givemesport.com a metterci al corrente di come il Newcastle abbia messo gli occhi addosso sul quasi 27enne attaccante giallorosso, pronto ad un’offerta importante da girare alla Roma. Abraham l’anno scorso ha già detto sì a un ritorno in Premier League, prima che l’infortunio patito contro lo Spezia cambiasse i piani di mercato dei giallorossi.

La Roma sarebbe pronta ad ascoltare un’eventuale offerta non inferiore, però, ai 30 milioni di euro. Questo nonostante il Chelsea abbia un diritto di recompra del giocatore a 80 milioni di euro stabilito nell’accordo che ha portato il talento inglese a Roma nell’agosto del 2021. La Roma rimane in attesa.