Allegri l’ha saputo così: la Juve l’ha già esonerato

Giungono spiacevoli conferme a Massimiliano circa il suo futuro all’interno della società Juventus. Ecco il verdetto dei vertici bianconeri

La stagione di Massimiliano Allegri non si può certamente annoverare tra le migliori annate della sua carriera e, le ultime notizie emerse in merito al suo avvenire sulla panchina bianconera, lo testimoniano in maniera piuttosto limpida. Nelle scorse ore, infatti, il tecnico toscano avrebbe preso coscienza delle intenzioni dei vertici di Vinovo.

Non è un segreto che, da quando Cristiano Giuntoli ha messo piede a Torino come direttore sportivo, la panchina di Max Allegri abbia iniziato a tremare. Le velleità e i desideri di Giuntoli, ben rappresentati nel corso della sua esperienza partenopea, sembrano divergere con convinzione dall’idea di calcio messa in atto da Allegri nel corso di una carriera tanto vincente, quanto caratterizzata da un sistema di gioco mai realmente conforme a quanto il Football Director bianconero si auspica per il proprio avvenire alla guida della Vecchia Signora.

La verità è che, nel caso in cui i bianconeri avessero raggiunto risultati soddisfacenti anche mediante un sistema di gioco non particolarmente gradito a Giuntoli, quest’ultimo avrebbe di certo sopportato in virtù dei risultati ma, alla luce di un rendimento a dir poco deludente, l’ombra di un nuovo allenatore inizia ad invadere l’ufficio di Allegri.

Galliani comunica ad Allegri il suo destino

Ebbene sì… Secondo quanto riportato da Luciano Moggi ai microfoni di Liberoquotidiniano.it, sarebbe stato proprio Adriano Galliani ad aver scoperto, durante una cena con Giuntoli, le intenzioni della Juventus e, in seguito, ad aver comunicato il contenuto della conversazione al tecnico toscano.

A fine stagione, dunque, Allegri verrà ufficialmente esonerato e, al suo posto, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe piazzarsi la rivelazione dell’anno: Thiago Motta. L’ex calciatore dell’Inter, infatti, pare possedere con sorprendente precisione le caratteristiche che Giuntoli desidera dal proprio allenatore e, l’avventura con il Bologna sembra destinata a concludersi proprio con l’apertura del mercato estivo.