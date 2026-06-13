Pulisic ha detto sì alla Roma: ecco le cifre

I Friedkin vogliono il calciatore statunitense più forte del momento, tutti i dettagli

Christian Pulisic alla Roma non è una mera suggestione di fine primavera. Reduce da una stagione deludente in maglia Milan e preoccupato dal terremoto tecnico e dirigenziale intrapreso dalla proprietà rossonera, il numero 10 degli Stati Uniti sta seriamente considerando un addio durante la prossima sessione di calciomercato.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l’ex Chelsea ha già dato un’apertura al trasferimento in giallorosso, dove potrebbe tornare a giocare la Champions League invece di dovervi rinunciare per il secondo anno consecutivo.

Secondo Daniele Longo, sempre molto vicino alle vicende di casa Milan, il progetto capitolino piace molto all’attaccante 27enne, stimatissimo da Gian Piero Gasperini. Presentarsi con Greenwood su una fascia e Pulisic sull’altra vorrebbe dire costruire un tridente molto forte insieme a Malen.

I rossoneri, dal canto loro, non escludono una partenza del calciatore e, secondo Leggo, partono da una valutazione di 35 milioni di euro.