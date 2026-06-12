Roma su Pulisic: nuove conferme, la situazione

L’attaccante del Milan è un obiettivo reale della squadra giallorossa, il punto sulla situazione

Non solo Greenwood, Summerville, Alajbegovic e via discorrendo sul taccuino della Roma per rinforzare le fasce d’attacco. Nelle ultime ore, stanno trovando sempre maggiore conferma le indiscrezioni sull’interessamento del club giallorosso per Christian Pulisic.

Tramite alcuni intermediari, il nome dello statunitense è arrivato sulle scrivanie di Trigoria e, secondo Filippo Biafora, questa pista è più di una semplice idea. Reduce da una stagione in chiaroscuro, l’esterno offensivo ha già aperto all’addio al Milan e piace molto a Gian Piero Gasperini.

Il nuovo direttore sportivo Tony D’Amico ha ottimi rapporti con l’entourage dell’ex Chelsea e il club capitolino proverà a far leva sul fascino della Champions League e sul totale vuoto dirigenziale che caratterizza il club rossonero in questo momento storico.