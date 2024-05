Firma rossonera e addio Roma: 50 milioni e via libera

Iniziano le grandi manovre in vista del calciomercato estivo: intreccio rossonero da 50 milioni in casa Roma

Siamo ormai entrati nelle fasi finali della stagione che mette ancora in palio obiettivi importanti per la Roma. Già da questa sera, nella semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen, la squadra giallorossa spera di mettere un tassello importante in vista della gara di ritorno. In campionato, invece, c’è da raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. La fine della stagione ovviamente vuol dire anche inizio della sessione estiva di calciomercato.

Un appuntamento importante al quale il club capitolino si sta avvicinando con diverse incognite. A partire dal ruolo di direttore sportivo, che non ha ancora trovato un interprete ufficiale dopo l’addio di Tiago Pinto, al futuro di diversi pilastri della rosa. Tra giocatori in scadenza i calciatori arrivati la scorsa estate con la formula del prestito, il nuovo dirigente capitolino dovrà sbrogliare diversi nodi in vista del prossimo anno.

Calciomercato Roma, assalto rossonero al bomber

Una situazione che riguarda tutti i ruoli, ma in particolare quello avanzato. Anche in caso di qualificazione alla prossima Champions, la Roma avrà bisogno di condizioni particolari per poter confermare Romelu Lukaku in rosa, mentre Sardar Azmoun potrebbe restare in giallorosso solo tramite un nuovo prestito o grazie ad uno sconto rispetto ai 12,5 milioni di euro previsti dal diritto di riscatto pattuito con il Bayer Leverkusen.

Tornato al gol domenica contro il Napoli, Tammy Abraham resta una potenziale occasione di incassare cifre interessanti in Premier League. Nella giornata di ieri, abbiamo registrato le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra sul Newcastle, ma i ‘Magpies’ non sono l’unico club che sta pensando di riportare in patria l’ex calciatore del Chelsea. Pronto a cedere Ivan Toney per 50-60 milioni di sterline in caso di mancato rinnovo, il Brentford ha inserito anche il nome del numero 9 romanista nella lista dei potenziali eredi.