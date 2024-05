Dalla Roma all’Inter, Marotta rompe gli indugi: 30 milioni

Dalla Roma all’Inter, ormai Marotta ha deciso: il primo nome nella lista per l’attacco è quello accostato anche ai giallorossi. L’affare vale 30 milioni di euro

Come sempre è il futuro degli attaccanti a tenere banco. E, nonostante ancora la stagione non sia finita e manca un poco di tempo alla riapertura ufficiale delle operazioni, i nomi che circolano sono parecchi e anche importanti. Pure in casa Roma.

Sì, perché come sappiamo i giallorossi lì davanti avranno bisogno di qualche innesto. Il pacchetto avanzato infatti è composto, tra gli altri, anche da Lukaku e Azmoun, entrambi arrivati in prestito la scorsa estate. Non si conosce ancora il futuro di entrambi, nonostante si possa immaginare come la Roma li vorrebbe tenere: ma dalla voglia, ai fatti, passa un abisso, soprattutto per quella che principalmente è la quotazione del belga. Per strapparlo al Chelsea servono 43milioni di euro. Sì, ci potrebbe essere uno sconto, ma non più di tanto. Ed è per questo che i giallorossi, almeno stando alle indiscrezioni dei mesi scorsi, hanno iniziato un casting che coinvolge anche un giocatore di Serie A. Ma secondo le informazioni riportate da calciomercato.it ormai l’Inter ha deciso che è lui il vero obiettivo del mercato estivo.

Calciomercato Roma, Gudmundsson primo obiettivo dell’Inter

Accostato anche alla Juventus nel corso degli ultimi mesi, il profilo dell’attaccante islandese del Genoa, Gudmundsson, è entrato nel mirino dell’Inter in maniera importante. Marotta avrebbe deciso, secondo quanto riportato dal sito specializzato in trasferimenti, di metterlo in cima alla lista delle preferenze.

Il costo del cartellino non è in saldo: si parla di una 30ina di milioni di euro. Una quotazione che i nerazzurri potrebbero anche abbattere almeno nel cash da versare nelle casse liguri magari con l’inserimento di qualche contropartita tecnica non ancora individuata. Marotta quindi, visto che ormai gli obiettivi stagionali sono stati raggiunti, si sta portando avanti sulla questione. E Roma e Juventus rincorrono.