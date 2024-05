Addio Roma: c’è già l’accordo sul prezzo

Calciomercato Roma, a fine stagione sarà addio. C’è un solo modo affinché la sua avventura in giallorosso possa continuare. Ecco la situazione

Se da un lato Daniele De Rossi può stare tranquillo visto il contratto triennale che dovrebbe firmare nei prossimi giorni e che lo legherà quindi alla Roma fino al 2027, dall’altro, il tecnico giallorosso, sa benissimo che dovrà inventarsi qualcosa per rinforzare la squadra. Richieste specifiche, sognando ovviamente un piazzamento alla prossima Champions League.

A quanto pare, i giallorossi, dovranno rivoluzionare il reparto offensivo per un paio di motivi: il primo, quasi sicuro, è quello relativo a Lukaku che tornerà al Chelsea. Poi anche la questione Dybala, vuoi o non vuoi, un poco terrà banco, e infine, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina c’è da tenere in considerazione anche la situazione relativa a Sardar Azmoun. L’iraniano è in prestito dal Bayer Leverkusen, con un riscatto fissato a 12,5milioni di euro. Una cifra che i giallorossi, a quanto pare, non hanno nessuna intenzione di pagare.

Calciomercato Roma, addio con Azmoun

Sì, troppi soldi per Azmoun secondo il club, e allora le possibilità sono due. O il giocatore chiederà ai club di sedersi a tavolino e cercare di intavolare una trattativa per un passaggio a titolo definitivo a cifre minori, oppure lascerà ugualmente i tedeschi per trovarsi un’altra sistemazione.

Il profilo, sottolinea il quotidiano in edicola questa mattina, piace e anche molto al Siviglia, che già a gennaio aveva provato a soffiarlo ai giallorossi fallendo il proprio obiettivo. Gli andalusi potrebbero tornare alla carica nei prossimi mesi appena avranno chiare le intenzioni giallorosse. E stando a queste ultime indiscrezioni ci pare siano abbastanza delineate. Un addio sembra essere decisamente assai vicino.