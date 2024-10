Calciomercato Roma, last minute bianconero e ribaltone

Emergono clamorose indiscrezioni relative ad uno dei profili più chiacchierati degli scorsi mesi tra i corridoi di Trigoria

La Roma di Ivan Juric sarà nuovamente costretta a restituire segnali di vita nel corso della gara con il Torino di mister Vanoli, pronto a sfruttare il preoccupante stato di forma dei giallorossi per espugnare l’Olimpico e consolidare un inizio di stagione indubbiamente positivo. A sole nove giornate dall’inizio del campionato la Roma è a ben quattro lunghezze dai granata, senza parlare dei 15 punti che distanziano i giallorossi dalla corazzata partenopea di Antonio Conte.

Per il popolo giallorosso, intanto, prosegue la caccia alle streghe per comprendere una volta per tutte la causa di una debacle di tale dimensione. La sconfitta con la Fiorentina di Palladino ha persino generato violenti confronti tra l’allenatore e alcuni senatori dello spogliatoio, acuendo ulteriormente la sensazione di confusione e assenza di quegli equilibri necessari a generare risultati duraturi.

Ora, i sostenitori giallorossi non sanno più a chi addossare le colpe di una partenza che con un eufemismo potrebbe definire “deludente”: da una parte chi denuncia le modeste prestazioni dei singoli; dall’altra chi vede nelle scelte di Juric la causa principale delle disfatta giallorossa; c’è anche chi accusa esclusivamente la lontanza della proprietà Friedkin, chi le scelte compiute nel corso dell’estate e chi, per non farsi mancare nulla, sembra individuare il nucleo del problema in un frustrante conglomerato di tutte le problematiche sopracitate.

La gestione del mercato è indubbiamente uno dei punti più critici e, di recente, sono emerse nuovi sviluppi in merito ad uno dei profili più chiacchierati degli scorsi mesi.

Zalewksi, il rifiuto al Galatasaray e il mancato trasferimento al Besiktas

La situazione di Nicola Zalewski all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini potrebbe essere presa come fulgido esempio del distorto stato di salute dell’Associazione Sportiva Roma, visti i numerosi ribaltamenti di fronte che si sono susseguiti nel corso delle scorse settimane.

Messo fuori rosa e poi reintegrato a causa dell’infortunio di Alexis Saelemaekers, l’esterno italo-polacco sta faticosamente tentando di riconquistare la fiducia e la stima dei tifosi dopo la confusa questione che lo vedeva ad un passo dal Galatasaray.

Proprio in merito all’affare saltato con la società turca sono giunte nuove indiscrezioni, che indicherebbero come decisive alcune opinioni riportate a Zalewski del collega giallorosso Angelino, il quale non avrebbe delineato un contesto particolarmente favorevole in merito al suo ultimo club prima della Roma.

Sono emerse anche nuove rivelazioni relative alla sessione estiva, durante la quale i bianconeri del Besiktas non avrebbero prelevato Zalewski soltanto a causa della mancata partenza di Chamberlain.