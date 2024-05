Non solo Ghisolfi, i Friedkin hanno deciso: firma un triennale

Calciomercato Roma, non solo Ghisolfi: il club nei prossimi giorni annuncerà la durata del contratto di Daniele De Rossi. Svelata la durata dell’accordo tra i Friedkin e il tecnico

Saranno settimane piene di annunci per la Roma. Due di sicuro. Il primo dovrebbe essere il nuovo direttore sportivo: tutto fatto per Ghisolfi, con gli accordi trovati e si attende solamente che lo stesso si liberi dal Nizza.

Lavorerà al fianco di Daniele De Rossi, confermato dai Friedkin da un poco di tempo. Bene, se fino al momento non si conosceva la durata del contratto dell’allenatore giallorosso, questa mattina Il Messaggero in edicola svela per quanto tempo ancora, colui che ha preso il posto di Mourinho, rimarrà in sella sulla panchina della Roma. Fiducia enorme, da parte dei Friedkin, a DDR: un progetto lungo nel tempo, da costruire insieme al nuovo diesse che in Francia ha fatto benissimo.

Roma, triennale per De Rossi

Daniele De Rossi firmerà per la Roma per i prossimi tre anni. Un contratto quindi fino al 2027 che è una sicurezza per i prossimi anni. L’ex numero 16 giallorosso avrà quindi la possibilità di lavorare serenamente, pensando ad allestire una squadra che, così come vi abbiamo raccontato ieri, non dovrebbe avere chissà quali problemi di FPF visto che per stare dentro i paletti imposti dalla Uefa dovrebbe piazzare delle plusvalenze per “soli” 10 milioni di euro a differenza di quanto si è raccontato nei mesi scorsi.

Tre anni ancora insieme, ai quali si vanno ad aggiungere questi sei mesi che hanno fatto capire alla proprietà americana che non ci sarebbe stato nessun bisogno di andare a cercare chissà dove l’erede di José Mourinho: era in casa, vicino, in città, il futuro. Da capitan futuro ad allenator futuro il passo è stato brevissimo. De Rossi questo rinnovo se l’è meritato sul campo perché ha dato subito un’impronta alla squadra. E ora, avendo la possibilità di lavorare sin dall’estate, ci si aspettano ulterioriri miglioramenti.