Pazienza finita Hummels, addio Roma: nuova squadra a gennaio

Pazienza finita Hummels e addio Roma, ecco gli ultimi aggiornamenti dalla Spagna sul difensore giallorosso.

La Roma di Ivan Juric sta vivendo un periodo di crisi profonda, culminato con la sconfitta per 5-1 subita in trasferta contro la Fiorentina, che ha fatto esplodere le tensioni già presenti all’interno della società. Il tecnico croato, arrivato alla Roma con l’ aspettativa di migliorare la classifica e, parola dei Friedkin, portare dei trofei, si è trovato ad affrontare una situazione complicata, segnata da problemi difensivi e da una carenza di coesione tra i giocatori.

Durante l’ultimo match, la difesa ha mostrato gravi falle, con un autogol di Hummels e l’espulsione di Hermoso, elementi che hanno contribuito all’ennesimo crollo della squadra. Juric, visibilmente amareggiato, ha dichiarato di aver visto tutto il lavoro di oltre un mese buttato all’aria (per usare un eufemismo) in una sola partita, esprimendo la sua delusione per la mancanza di concentrazione e solidità dimostrata dai giocatori contro la Fiorentina.

A Trigoria, si respira un clima di attesa e incertezza. Si è vociferato, come si ricorderà, che Daniele De Rossi, ex capitano e icona giallorossa, possa subentrare a Juric se la situazione non dovesse migliorare, un’ipotesi che infiamma ulteriormente i tifosi, speranzosi in un ritorno dell’ex giocatore. Altre figure di spicco come Roberto Mancini e Claudio Ranieri restano in una lista di ipotesi e nomi al vaglio per eventuali cambi di guida tecnica.

Calciomercato Roma, Hummels al Mallorca: le ultime in vista di gennaio

La prossima sfida contro il Torino, ex squadra di Juric, rappresenta una sorta di ultima spiaggia per il tecnico croato. Solo una vittoria convincente potrebbe allontanare le voci di esonero e ridare fiducia a una tifoseria che, al momento, appare esasperata e delusa dai risultati.

Il caso di Mats Hummels si inserisce nelle complesse dinamiche della Roma, aggiungendo un ulteriore elemento di tensione. Il difensore tedesco, dopo una stagione brillante con il Borussia Dortmund, era stato uno dei nomi di punta sul mercato estivo. Nonostante le precedenti trattative con il Mallorca, Hummels aveva scelto la Roma per il progetto più ambizioso del club capitolino. Tuttavia, il suo tempo a Roma si è rivelato deludente.

Secondo quanto riferisce El Gol Digital, la situazione attuale di Hummels potrebbe riaprire la porta a un suo trasferimento al Mallorca già nel mercato invernale. La squadra spagnola, guidata da Jagoba Arrasate, avrebbe così l’occasione di inserire nel proprio organico un difensore di esperienza e leadership, caratteristiche che farebbero comodo al club e che fin qui, invece, nessuno in casa Roma è riuscito a valorizzare.