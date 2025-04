Hanno firmato con la Roma: manca solo l’annuncio

Calciomercato Roma, doppia firma per i giallorossi. Manca solo l’annuncio ufficiale. I rinforzi sono “già” a Trigoria.

Il tempo di pensare al futuro è già iniziato. E la Roma potrà contare il prossimo anno, ancora, su due giocatori importanti. Non titolari, ma che si fanno sempre far trovare pronti nel momento in cui Ranieri li chiama in causa. Diciamo, serenamente, quei calciatori che ogni allenatore vuole avere dentro la propria rosa.

A rivelare che è andato tutto ok per il rinnovo automatico di El Shaarawy è il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Non va più considerato in scadenza di contratto, perché grazie alla gara contro la Juventus di domenica scorsa, l’esterno offensivo si è guadagnato il rinnovo automatico per un’altra stagione. Quindi, adesso, il suo accordo con la Roma scade nel 2026. Guadagnerà di meno come parte fissa, ma con i bonus potrebbe anche superare i 3,5milioni di euro che attualmente il club gli corrisponde. Da parte di ElSha c’è molta soddisfazione.

Calciomercato Roma, prolunga anche Shomurodov

Discorso diverso invece per Shomurodov. L’entourage del calciatore nei giorni scorsi è stato convocato a Trigoria da Ghisolfi per discutere del rinnovo: lui aveva un contratto in scadenza nel 2026 a 1,5milioni netti all’anno. La proposta della società è stata quella di abbassarsi lo stipendio in cambio di un altro anno di contratto, quindi fino al 2027.

In pratica, si legge sul giornale citato prima, Shomurodov rinuncia a 500mila euro garantiti ma si assicura un milione netto, più bonus, da percepire tra due stagioni. In questo modo non solo c’è un risparmio per il club, ma anche la possibilità di sedersi al tavolo delle trattative con un possibile acquirente senza un contratto che andrebbe in scadenza. Quindi con serenità. Una doppia buona notizia prima del derby, in attesa del nuovo allenatore del quale ha parlato Ranieri in una intervista.