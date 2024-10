La Roma si mangia le mani: 20 milioni cash e clausola aggirata

Il Barcellona non ha alcuna intenzione di farsi sfuggire un’occasione per certi aspetti irripetibile. L’offerta ribalta tutti i piani

Adesso o mai più. Dopo la scoppola patita all’Artemio Franchi di Firenze, la Roma è chiamata ad una reazione d’orgoglio per non lasciarsi invischiare in discorsi irrazionali soltanto se ipotizzati ai nastri di partenza. In un impegno tutt’altro che agevole come quello contro il Torino, i giallorossi non hanno alternativa ai tre punti. Lo sa bene Juric che ha chiamato a raccolta i suoi dopo giorni tutt’altro che tranquilli e voci sempre più insistenti sul suo futuro.

Posto che una scossa importante debba inevitabilmente pervadere tutta la squadra, è impossibile non porre l’accento sulle risposte che inevitabilmente dovrà dare la difesa. Assolutamente in balia dei centrocampisti e degli attaccanti della Fiorentina, il reparto arretrato giallorossi è finito nell’occhio del ciclone per una serie di prestazioni tutt’altro che impeccabili. Hermoso continua a non convincere; Hummels è impiegato con il contagocce e lo stesso Mancini è reduce dallo scivolone per certi aspetti clamoroso di Firenze. Quello che sembrava essere stato rinforzato in maniera decisiva dagli innesti a parametro zero di Hummels ed Hermoso, dunque, si ritrova ad essere uno dei reparti oggetto di valutazioni importanti dall’area tecnica della Roma. Da qui ad intessere la tela con i vecchi obiettivi finiti in tempi e in modi diversi nei radar della Roma, il passo è breve.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Barcellona ha scelto Badé per la difesa

Tra i calciatori per i quali la Roma sarebbe stata disposta a mettere in preventivo un esborso cash importante c’è sicuramente Loic Badé. Il centrale del Siviglia, che ha recentemente rinnovato il suo contratto con gli andalusi prolungandone la scadenza fino al 2029, continua a calamitare l’interesse di diverse big in giro per l’Europa, pronte a darsi battaglia per il suo acquisto.

Nonostante l’ultimo rinnovo con il club andaluso, infatti, Badé non è affatto sicuro di continuare la sua esperienza con la maglia del Siviglia. La particolare situazione economica che sta vivendo il club iberico, infatti, potrebbe mettere il Siviglia nelle condizioni di accettare un’offerta drasticamente inferiore al valore della clausola rescissoria (da 60 milioni di euro) inserita nel contratto al momento dell’ultimo prolungamento.

Come evidenziato da El Nacional, infatti, sebbene il tecnico del Siviglia García Pimienta abbia chiesto alla sua dirigenza di rifiutare qualsiasi offerta che arriverà a gennaio per Badé, il Barcellona continua a monitorare l’evolvere della situazione con particolare interesse. Più nello specifico, i blaugrana sarebbe intrigati all’idea di far saltare il banco mettendo sul piatto un’offerta da 20 milioni di euro. Per riuscire a mettere le mani su uno dei prospetti più interessanti del calcio transalpino, però, i catalani saranno chiamati a battere una concorrenza che comprende tra le altre anche Liverpool e Manchester United. La Roma sembra ormai essere definitivamente tagliata fuori.