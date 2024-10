Leao saluta il Milan e se ne va: la big fa saltare il banco

L’evolvere della situazione riguardante Rafa Leao potrebbe creare i presupposti per una clamorosa a cessione del fuoriclasse portoghese. Gli aggiornamenti

In panchina anche nella prima ora di gioco della sfida contro il Napoli, Rafa Leao sta continuando a far parlare di sé. Non tanto per le prestazioni all’intero del perimetro di gioco, quanto soprattutto per il gelo che sembra essere calato tra l’attaccante portoghese e Paulo Fonseca.

Le ultime uscite stagionali hanno confermato quanto gli ultimi cambi avevano suggerito in filigrana: Leao non è più un perno attorno al quale il tecnico lusitano intende far ruotare il proprio progetto tecnico. Da qui ad ipotizzare una cessione in tempi relativamente brevi, sembra essere il frutto di un’operazione prematura. Ma le novità sono dietro l’angolo, animate da un effetto domino che si preannuncia per certi aspetti inevitabile. Vista la situazione che si è venuta delineando, infatti, non sembra inverosimile ipotizzare che possano ritornare alla carica quei club a cui l’attaccante del Milan – in tempi e in modi diversi – è stato accostato nelle ultime finestre di calciomercato. A cominciare dal Barcellona che, non a caso, stando alle ultime indiscrezioni dalla Spagna avrebbe riannodato i contatti per provare a capire i reali margini di manovra.

Calciomercato Milan, intrigo Leao: le ultime dalla Spagna

Secondo quanto evidenziato da Sport, infatti, il club blaugrana non avrebbe affatto perso di vista l’attaccante del Milan, ringalluzzito dagli ultimi eventi. Nel caso in cui il Barça dovesse riuscire a sbloccare quelle cessioni individuate come prioritarie per liberare importante spazio salariale e ricavare un tesoretto da reinvestire immediatamente, la pista Leao potrebbe ritornare a surriscaldarsi in maniera importante.

Stando alla fonte sopra citata, qualora il ‘Diavolo’ dovesse aprire le porte alla cessione del suo attaccante, il Barcellona sarebbe pronto a far saltare il banco, uscendo allo scoperto e riscrivendo il finale di una telenovela ritornata a prendersi le luci della ribalta. Come già detto, però, è molto complicato che le varie tessere possano incastrarsi già a gennaio, soprattutto per una mera questione economica. In ottica estiva, invece, tanti indizi suggeriscono la possibilità di un nuovo, clamoroso colpo di scena nell’intrigo Leao.