Affare choc dei Friedkin: Juve tradita a un passo dalla firma

Il club bianconero viene bruciato sul tempo dagli americani nella corsa a colui che era già un obiettivo a gennaio: blitz decisivo

Dovendo fare i conti con i gravi infortuni di una colonna come Gleison Bremer (la stagione della Juve è di fatto cambiata dallo stop del brasiliano) e di una buona alternativa come Juan Cabal, nello scorso mercato di gennaio i bianconeri hanno setacciato il mercato interno e quello estero a caccia di pedine da inserire in rosa per sopperire alle assenze.

Alla fine sono arrivati Renato Veiga, Lloyd Kelly – vecchio obiettivo del Milan – e Alberto Costa. Profili anche validi, ma in qualche caso non esattamente prime scelte nella fitta agenda del Football Director Cristiano Giuntoli.

Gli obiettivi primari, seguiti con grande interesse, erano infatti David Hancko, il difensore goleador del Feyenoord già visto in Italia qualche stagione fa con la maglia della Fiorentina, ed Antonio Silva, il giovane prodotto del vivaio del Benfica che alla fine non si è mosso da Lisbona.

Soprattutto lo slovacco, ammirato nella ‘Phase League‘ di Champions League, è stato a lungo nel mirino della ‘Vecchia Signora‘, ma il muro eretto dagli olandesi non è stato scalfito nemmeno dietro proposte di un prestito oneroso con riscatto obbligatorio da onorare a luglio per cifre importanti. Nell’ordine dei 30 milioni minimo.

La Juve ha di fatto rimandato la questione al mercato estivo, dovendo però fare anche i conti con le preferenze del nuovo allenatore. Che per ora è Tudor, ma che potrebbe anche essere Conte, o Gasperini, in base ad una serie di altre variabili.

Come riportato dall’esperto di mercato Santi Aouna, l’Everton di Dan Friedkin avrebbe scavalcato i bianconeri nella corsa al difensore slovacco, messo nel mirino anche dal Bayer Leverkusen per il dopo-Jonathan Tah.

Proprio la figura di Tudor, la cui permanenza a Torino, oltre che dipendere necessariamente da un posto in Champions League, potrebbe essere decisa dal cammino nel Mondiale per club, rischia di essere un freno nel proseguimento dei dialoghi con la società olandese e con l’entourage del calciatore, ancora sotto contratto fino al giugno 2028.

