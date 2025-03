Firma choc in Serie A, UFFICIALE: ecco Gasperini

Il nome del tecnico di Grugliasco continua a tenere banco nel borsino delle panchine del prossimo anno: destinazione clamorosa

Dalla telenovela al thriller il passo non dovrebbe essere così breve, eppure nelle ultime ore è accaduto davvero di tutto per quello che riguarda il supposto futuro di uno dei tecnici più ricercati sulla piazza.

Stiamo parlando di Gian Piero Gasperini, colui che in prima persona, con le ormai note dichiarazioni sulle volontà di lasciare l’Atalanta alla scadenza contrattuale, ha di fatto dato il via ad una sceneggiatura ricca di colpi di scena. E di ribaltoni. Forse di ripensamenti. Di annunci poi smentiti dall’autorevole voce di Claudio Ranieri in persona.

Nella bollente e controversa settimana in corso, il tecnico di Grugliasco è stato accostato come non mai al club giallorosso. Una vecchia gloria come Ubaldo Righetti aveva perfino svelato i dettagli di un accordo quadriennale tra le parti. Macché. In conferenza stampa Sir Claudio ha smentito tutto, assicurando che il prossimo allenatore della Roma non sarà il Gasp. Aggiungendo perfino che nessuno dei tanti nomi fatti per la sua successione sia quello col quale lui sta trattando direttamente. E che presumibilmente arriverà al suo posto. E allora? Tutto è tornato in ballo, con altri prestigiosi club che si sono riaffacciati – se mai si fossero effettivamente defilati prima – sulla figura del Demiurgo della grande Dea.

Gasperini al Milan, i numeri non mentono: Juve gelata

Nonostante, ma solo apparentemente, Igor Tudor sia il padrone del suo destino per ciò che concerne la permanenza sulla panchina della Juve anche per la prossima stagione (c’è il rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions), la Vecchia Signora si è tenuta la ‘carta di riserva’ rappresentata da una mini penale da 500mila euro grazie alla quale potrebbe dare il benservito al croato dopo il 30 luglio prossimo.

Sono già in molti a pensare che John Elkann stia tenendo in caldo Antonio Conte per annunciarlo a tempo debito. Considerando però le possibili difficoltà di un distacco sereno – e da fare coi giusti tempi – del salentino da Napoli, il club bianconero sarebbe pronto a virare con piacere su Gasperini, già ex giocatore della Juve e tecnico, per ben 9 anni, nel settore giovanile della società più blasonata d’Italia.

Il corteggiatissimo mister degli orobici è però tornato prepotentemente in ballo anche per il Milan, a sua volta ‘innamorato’ di Conte anche per via del desiderio di Fabio Paratici – prossimo Ds dei rossoneri – di affidarsi al pugliese nella sua nuova esperienza.

I bookies, che per definizione hanno il termometro della situazione, hanno emesso la loro sentenza. Magari suscettibile di variazioni future, per carità: la quota di Gasperini al Milan, secondo Goldbet, è scesa a 6. Superando, come grado di probabilità, quella che vede il tecnico prossimo allenatore della Roma. Un chiaro indizio, insomma, sulla volontà del Diavolo di affidarsi all’esperto Gasp per iniziare un nuovo ciclo di successi.