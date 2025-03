Tudor gli scalda solo la panchina: arrivederci Roma

L’arrivo di Tudor sulla panchina della Juventus, di fatto, potrebbe cambiare i piani strategici anche della stessa Roma.

Questo weekend, almeno dal punto di vista dei club, doveva essere tranquillo, ma poi la Juventus si è presa il centro della scena. La ‘Vecchia Signora’, infatti, ha cambiato il proprio allenatore.

La dirigenza del club bianconero, dopo i ko subiti con Atalanta e Fiorentina, ha deciso di esonerare Thiago Motta. Al suo posto, dunque, la Juventus ha ingaggiato Igor Tudor.

Quest’ultimo guiderà la squadra juventina al termine di questa stagione, poi si vedrà se riuscirà ottenere o meno un prolungamento contrattuale. Nel frattempo, però, questo avvicendamento sulla panchina della Juventus ha portato con sé delle conseguenze anche sui piani strategici della Roma.

Roma, l’ingaggio di Tudor può portare l’arrivo di Gasperini alla Juventus: ecco tutti i dettagli

Come riportato sul proprio canale YouTube da Nicolò Schira, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, la Juve per l’anno prossimo sogna un ritorno di Antonio Conte che, però, è sotto contratto con il Napoli. L’arrivo di Igor Tudor, dunque, potrebbe far da muletto a quello di Gian Piero Gasperini.

Proprio quest’ultimo, di fatto, è stato accostato anche alla panchina della Roma. Con l’attuale tecnico dell’Atalanta alla guida della Juventus, quindi, il club giallorosso dovrebbe cambiare obiettivo per la panchina. La cosa certa è che nei prossimi mesi ci sarà un importantissimo valzer delle panchine.