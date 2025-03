Vlahovic manda la Roma in cassa: cifre già svelate

Vlahovic fa fare cassa alla Roma: le ultime di calciomercato si intrecciano con il mondo giallorosso e la stessa Juventus.

La stagione della Roma si avvicina alla sua fase decisiva in un clima d’incertezza, ma anche di profonda riflessione e rinnovata ambizione. Dopo una prima parte di campionato altalenante, la società ha avviato un processo di ricostruzione tecnica e gestionale. Claudio Ranieri, richiamato per traghettare la squadra fino al termine della stagione, ha riportato ordine e pragmatismo, ridando solidità a un gruppo che sembrava smarrito.

Eppure, la rincorsa a un piazzamento europeo resta un’impresa ardua, resa ancor più complessa dal recente infortunio di Paulo Dybala, che dovrà operarsi e resterà fuori fino a fine stagione. Il calciomercato estivo si preannuncia quindi come un crocevia fondamentale per i destini del club giallorosso. Al di là delle contingenze stagionali, infatti, all’orizzonte si profilano cambiamenti strutturali: si discute di una nuova guida tecnica per il prossimo anno, si valutano partenze e si preparano interventi mirati in ogni reparto. Il tutto in un contesto in cui la dirigenza – ancora al centro di discussioni per il proprio operato – è chiamata a definire una linea chiara e coerente per rilanciare definitivamente il progetto sportivo.

Calciomercato Roma, incasso targato Schick: coinvolto anche Vlahovic

In questo scenario complesso, le vicende di mercato che riguardano la Roma si intrecciano con i movimenti dei principali club europei. È il caso del Fenerbahce, attualmente secondo nella Super Lig turca e intenzionato a rinforzarsi pesantemente in vista della prossima stagione.

Il club di Istanbul sta già sondando il terreno per rinforzare due ruoli chiave: quello del portiere e dell’attaccante. Tra gli obiettivi dichiarati figurano nomi di grande prestigio, come Ederson del Manchester City e Dusan Vlahovic della Juventus, ma anche profili più accessibili e funzionali, come il romanista Mile Svilar per la porta, della cui situazione abbiamo da poco parlato.

Un altro nome che desta particolare attenzione è, però, anche quello di Patrik Schick. L’attaccante ceco, attualmente in forza al Bayer Leverkusen, è tornato nelle mire del Fenerbahce, che lo considera una delle alternative ideali in caso di addio a Edin Dzeko, il cui contratto scade a giugno. Un eventuale trasferimento di Schick in Turchia non passerebbe però inosservato nemmeno a Trigoria: la Roma, infatti, si garantì al momento della cessione del ceco una clausola che le riconosce il 10% dell’eventuale plusvalenza futura. Tradotto: se il Leverkusen dovesse venderlo a una cifra superiore rispetto ai 26 milioni pagati nel 2020, alla Roma spetterebbe una percentuale sulla differenza.

Non si tratterebbe di una somma risolutiva, ma in un quadro economico ancora fragile per il club giallorosso, ogni introito inatteso può diventare funzionale a operazioni mirate in entrata. Schick, che con la Roma non riuscì mai a esprimere appieno il proprio potenziale, oggi è un attaccante maturo, dotato di tecnica e fisicità, capace di spostare gli equilibri. Il suo futuro, paradossalmente, potrebbe ancora una volta incrociarsi con quello della Capitale – non sul campo, ma nei bilanci.