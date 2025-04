Gyokeres al posto di Vlahovic: blitz in città per l’accordo

L’attaccante svedese, già nel mirino di tanti club di Premier da mesi, potrebbe arrivare al posto del serbo: trattativa già avviata

Quando lo score personale recita, considerando tutte le competizioni disputate con la maglia del suo club, 43 gol in 43 gare ufficiali, la conclusione non può che essere quella di un calciatore ambìto fortemente dai maggiori club europei. Se poi pensiamo che il bomber in questione è un autentico pallino di un tecnico che da mesi guida – sebbene con scarsi risultati – un club comunque ambizioso come il Manchester United, l’asta è davvero dietro l’angolo.

Tutti vogliono Viktor Gyökeres, il fenomenale attaccante svedese che in nazionale, assieme al suo compagno di reparto Alexander Isak, forma una coppia tra le migliori dell’intero panorama europeo. Forte di una valutazione di mercato arrivata anche fino ad 80 milioni (ad ogni modo la presenza di una clausola, non ancora confermata, di 100 milioni sul suo cartellino, ha inizialmente scoraggiato le pretendenti), il giocatore stimola la fantasia di giganti come lo stesso United, Arsenal, Barcellona e chi più ne ha più ne metta.

Proprio il suo già citato partner d’attacco nella Svezia è un altro prestigioso obiettivo dei top club di Premier League, col Newcastle che però ha già fatto la voce grossa: 150 milioni di sterline (oltre 175 milioni di euro) per chi volesse presentarsi negli uffici di Bin Salman nel nord dell’Inghilterra.

Sebbene la destinazione ‘naturale’ di Gyökeres sembrasse quella di Manchester, il disastroso bilancio di Amorim non consente al tecnico di chiedere alla dirigenza di investire 75 milioni ed oltre per il suo pupillo. Ecco che allora l’Arsenal di Arteta, con un blitz descritto nelle pagine di ‘Footballtransfers.com’, sarebbe diventata la candidata numero uno allo scandinavo. Con buona pace di un altro giocatore già finito nel mirino dei Gunners, e che ora ovviamente non arriverebbe più.

Arsenal, addio Vlahovic: tutto sul bomber svedese

L’arrivo a Londra del nuovo Ds Andrea Berta, ottimo il lavoro del dirigente italiano a Madrid negli ultimi 12 anni, avrebbe rotto gli indugi sull’attaccante da regalare ad Arteta la prossima estate. Sebbene la stima del tecnico per Vlahovic resti inalterata, la possibilità di arrivare allo svedese è certamente un’opzione preferibile per l’allievo di Pep Guardiola.

Per il serbo, che l’allenatore Igor Tudor tenterà di rivitalizzare anche, se non soprattutto, in ottica mercato, si starebbero per chiudere anche le porte del Newcastle, oltretutto intenzionato a dare battaglia per lo stesso bomber svedese qualora Berta non riuscisse a presentare argomenti convincenti al cospetto della dirigenza dello Sporting CP. Club nel quale, come detto, Gyökeres sta facendo davvero sfracelli.