Nuovo bomber Juventus, svolta a sorpresa: Giuntoli chiude i giochi

Al centro di molte indiscrezioni di mercato, la Juventus continua a monitorare con un certo interesse le possibili situazioni in attacco. Lo scenario

Impegnata nella sfida casalinga di campionato contro il Parma, la Juventus è al centro di molte voci di mercato. Sebbene la campagna invernale sia ancora piuttosto lontana, con l’intento di sopperire alle esigenze palesate in questo primo scorcio di stagione, Cristiano Giuntoli ha cominciato a scandagliare il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti. Sotto questo punto di vista i profili non mancano, così come i reparti sotto la lente di ingrandimento del football director della ‘Vecchia Signora’.

Oltre al probabile acquisto di un erede di Gleison Bremer, infatti, i bianconeri stanno valutando con attenzione l’ipotesi di intervenire in attacco per regalare a Thiago Motta un calciatore in grado di interscambiarsi con Dusan Vlahovic. Quest’ultimo discorso, però, si intreccia in maniera proficua con la questione riguardante il recupero di Arkadiusz Milik, ancora out per infortunio. Nonostante l’ultimo messaggio social, in cui dichiarava la volontà di ritornare in campo e fornire il suo contributo alla causa, l’attaccante polacco dovrà restare fermo ai box per almeno un altro mese. Dell’intreccio che potrebbe dare il là questo tipo di situazione, dunque, ha parlato il giornalista Michele De Blasis con un post pubblicato sul suo profilo X.

Calciomercato Juventus, in stand by le mosse per il vice Vlahovic

A differenza di quanto circolato nelle ultime ore, infatti, secondo De Blasis la Juventus non avrebbe ancora valutato se affondare il colpo o meno per un attaccante a gennaio. I dubbi dell’area tecnica bianconera sono causati proprio dall’evolvere del rientro di Milik, fissato a dicembre. Fino a quel momento, infatti, la ‘Vecchia Signora’ non avrebbe alcuna intenzione di muoversi ufficialmente per acquistare un’altra punta.

Ragion per cui i nomi circolati nelle ultime ore, riconducibili soprattutto ai profili di Bonny o Lucca, sarebbero sostanzialmente prive di fondamento. La Juventus, infatti, si muoverebbe a gennaio soltanto se Milik non dovesse dare le giuste rassicurazioni: scenario valutabile solo nelle ultime settimane. Staremo a vedere cosa succederà.