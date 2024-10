Non si torna più indietro: hanno scelto Dybala, acquisto ‘prenotato’

Calciomercato Roma, le voci riguardanti il futuro di Paulo Dybala continuano a tenere banco con una certa continuità. Le ultime dalla Turchia

Dopo essere stato al centro di importanti indiscrezioni di mercato in estate, Paulo Dybala continua ad animare anche queste ultime frenetiche ore. L’attaccante della Roma, infatti, stando alle voci che rimbalzano dalla Turchia, sarebbe finito nel mirino di diversi club, pronti a darsi battaglia per il suo acquisto. In tempi e in modi diversi, Besiktas, Galatasaray e Fenerbahçe avrebbero cominciato a tessere la tela per capire eventuali margini di manovra.

Sul fatto che la ‘Joya’ – grazie a precisi input di Mourinho – sia stato accostato con una certa insistenza al Fenerbahçe, si è espresso anche l’insider Alper Öcal a BeIN SPORTS, che si è espresso in questi termini: “Dybala è un calciatore di cui il Fenerbahçe ha bisogno. Non c’è nessun altro calciatore in squadra che possa coprire distanze velocemente quanto lui e fornire qualità tecniche come lui. Il duo En Nesyri e Dybala potrebbe comporre una linea d’attacco alla velocità che Mourinho vuole: ha assolutamente senso che lo Special One lo voglia in squadra”.

Ricordiamo che nelle scorse ore era stata caldeggiata la possibilità – che finora non ha trovato conferme – che i dirigenti del Fenerbahçe possano arrivare in Italia per incontrare il board della Roma e trattare direttamente l’acquisto di Dybala. Pista che, allo stato attuale della situazione, sembra comunque alquanto fredda e di difficile realizzazione, almeno a gennaio. In ottica estiva, però, tanti discorsi potrebbero cambiare.