Il post della Roma scatena i tifosi: Friedkin avvisati

Il post della Roma diventa in breve tempo un avviso ai Friedkin in vista della sessione estiva di calciomercato. I tifosi si schierano compatti contro l’ipotesi di cessione.

La stagione della Roma volge al termine e si avvicina la finestra di calciomercato estivo per la società guidata dai Friedkin. In attesa della nomina ufficiale del nuovo Direttore Sportivo, individuato in Ligue 1 secondo le ultime conferme, i tifosi prendono posizione sul fronte delle future uscite. Sono tanti i calciatori con le valigie in mano in vista dell’estate, tra fine prestiti e contratti in scadenza spunta anche il nodo delle plusvalenze da sciogliere per il prossimo dirigente giallorosso. La dedica social della Roma diventa un assist alla richiesta dei tifosi giallorossi, che si schierano compatti contro la possibile cessione di un giovane cresciuto a Trigoria.

Ultime due gare e poi calerà il sipario sulla stagione della Roma, ormai appesa ad un miracolo per centrare la prossima Champions League. La squadra giallorossa è chiamata a difendere il sesto posto in campionato dalla concorrenza della Lazio, a meno un punto, e sperare in una serie di incastri positivi che dipenderanno solo dall’Atalanta di Gasperini. In attesa della nomina ufficiale del nuovo Direttore Sportivo, con Florent Ghisolfi dal Nizza sempre più vicino, i tifosi prendono posizione sul fronte delle uscite, blindando un calciatore cresciuto a Trigoria.

La Roma festeggia Bove sui social: i tifosi contro la cessione

Oggi è il compleanno di Edoardo Bove, il centrocampista giallorosso spegne 22 candeline. La Roma lo ha celebrato con un post sul proprio profilo ‘X’, scatenando le reazioni immediate dei propri tifosi. Oltre agli auguri di compleanno sono tante le richieste di permanenza nella Capitale e non solo dedicate al classe 2002.

Il futuro del centrocampista, che ha perso minutaggio nella seconda parte della stagione, è un nodo da sciogliere con le sirene estere pronte all’assalto. Ipotesi rigettata dai tifosi giallorossi, che hanno invaso il post di messaggi contro la cessione di Edoardo Bove. Si legge sotto il post di auguri della Roma: Auguri sperando che tu rimanga a Roma il più a lungo possibile; Capitano del futuro; Speriamo di vederti più spesso in campo ma in questa squadra; Buon compleanno ad un giocatore che sicuramente ha ancora molto da offrire.