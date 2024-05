Trenta milioni in un colpo solo: plusvalenza choc per la Roma

In attesa di conoscere il nome del nuovo direttore sportivo, la Roma è già al lavoro per rispettare le indicazioni dell’Uefa sul fair play finanziario

Attesa da tre giorni di fuoco che decideranno le sorti della squadra in Europa League, ma anche in campionato, la Roma non deve affrontare solo Bayer Leverkusen e Atalanta, ma anche le incognite relative alla costruzione della rosa in vista della prossima stagione.

L’attesa per l’annuncio ufficiale del nuovo direttore sportivo sta per finire e questo rappresenta sicuramente un primo passo decisivo a poche settimane dall’inizio ufficiale del calciomercato. Per quanto riguarda Daniele De Rossi, nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzato il rinnovo contrattuale per almeno altri due anni.

Plusvalenze Roma, 30 milioni per Bove

Ci sono meno certezze invece attorno al riscatto di Romelu Lukaku, al punto che le ultime indiscrezioni parlano addirittura della possibilità di utilizzare Paulo Dybala come Falso Nueve per far posto sulla fascia a Federico Chiesa. Tutti i discorsi sembrano tuttavia prematuri, prima di conoscere il destino romanista nella corsa Champions.

L’unica cosa sicura, al momento, è che la proprietà giallorossa dovrà mettere a segno circa 30 milioni di euro di plusvalenza entro il prossimo 30 giugno. Il club e la futura dirigenza sperano di riuscire nell’impresa attraverso plurime cessioni minori, ma ad oggi non si può escludere il sacrificio di un pezzo importante. In tale ottica, i giocatori come Edoardo Bove possono rappresentare una vera e propria miniera d’oro.

Prodotto del vivaio giallorosso, il centrocampista dall’arrivo di De Rossi in panchina ha perso protagonismo rispetto alla gestione Mourinho, ma nonostante ciò ha diversi estimatori in Inghilterra. Nei mesi scorsi vi abbiamo parlato di Aston Villa, Fulham e West Ham, ma di recente anche il Tottenham ha messo nei radar il calciatore. La Roma preferirebbe non cedere il ragazzo, ma di fronte ad un’offerta di 25-30 milioni di euro potrebbe rivedere le proprie posizioni e chiudere il capitolo del settlement agreement dell’Uefa in un colpo solo.