Calciomercato Roma, colpo bianconero da 40 milioni

Calciomercato Roma, i bianconeri pronti a versare i 40 milioni di euro richiesti dal club per il centravanti. Una cifra assurda nonostante le ottime prestazioni.

Lo vogliono i bianconeri. Che a quanto pare sarebbero pronti a pagare la bellezza di 40 milioni di euro per le sue prestazioni. Un giocatore che nel corso dei mesi scorsi era stato accostato anche alla Roma che, come sappiamo, di innesti, anche nel reparto avanzato, ne ha bisogno.

Azmoun tornerà al Leverkusen – poi si deciderà come muoversi e i club troveranno un accordo per riscattarlo – e Lukaku al Chelsea. Ed entrambe le posizioni per il futuro in giallorosso sono davvero in bilico. Quindi, a conti fatti, con Dybala che dovrebbe rimanere e con Abraham che sarà difficile da piazzare, un paio di innesti ci vorranno. Ecco perché si era parlato in tempi non sospetti di Sorloth, attaccante del Villarreal, arrivato dalla Real Sociedad, che ha fatto una caterva di gol in questa stagione nella Liga.

Calciomercato Roma, il Newcastle su Sorloth

Secondo le informazioni riportate da todofichajes.net, il Newcastle, che dopo aver preso Isak dalla Spagna puntano decisamente a giocatori che arrivano dal campionato, sarebbe pronto a versare nelle casse dei “gialli” la bellezza di 40 milioni di euro. Sarebbe appunto questa la richiesta del club, visto la bontà delle prestazioni piazzate da Sorloth in questa stagione.

A queste cifre è impossibile, ovviamente, che la Roma possa pensare al colpo, soprattutto se mai ancora ce lo avesse in mente. Con l’arrivo di De Rossi, e con il prossimo direttore sportivo ormai in dirittura d’arrivo che porta il nome di Ghisolfi, allora i ragionamenti verranno fatti nei prossimi giorni. Ma per Sorloth possiamo dire che è finita.